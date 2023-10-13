نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد ثروت عن مرضه النادر: صحتي تدهورت في 30 دقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روى المخرج أحمد ثروت نجل المطرب الكبير محمد ثروت، تفاصيل معاناته مع مرضه النادر الذي تعافى منه مؤخرًا بعد رحلة علاج طويلة، موضحةً أنه أدرك قيمة نعمة الصحة بسبب هذه المحنة.

وأوضح ثروت، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، أنه شعر ببداية مرضه حين كان في العمل، قائلا: "كنت في الشغل وفجأة كحيت دم، ثم شعرت بعدم توازن، ثم وجدت نفسي غير قادر على المشي على الأرض، كل ذلك حدث في 30 دقيقة فقط".

أضاف: "كنت أقود السيارة وفجأة وجدت عيني قفلت ورجلي نملت.. في البداية كنت سأذهب للمنزل للراحة لكن خطيبتي أصرت على الذهاب إلى المستشفى للعلاج".

تابع: "لم نكن نفهم طبيعة حالتي لأن مرضي نادر، ولم يكن تشخصيته صحيح، واعتقدوا في المستشفى أنني أصبت بجلطة في أحد الشرايين، حتى اتضح في النهاية أني مريض بمتلازمة ميلر فيشر".

وأشار ثروت إلى أن هذا المرض سريع الانتشار في الجسد ويؤدي إلى فقدان البصر وبعدها السكتة الدماغية، كما يؤثر على التنفس في المراحل المتقدمة منه، لافتًا إلى أنه حصل على 60 حقنة مضادة للمرض في 5 أيام، بمعدل 12 حقنة في اليومد كل منها طولها 30 سم.

و في نفس السياق، أوضح ثروت أنه انشغل بالعمل في السنوات الأخيرة، قائلا: "تحولت إلى ماكينة عمل في الخمس سنوات الأخيرة بسبب طبيعة عملي كمخرج، والتي تتطلب مني مجهودًا كبيرًا.. وأحيانًا كنت بقعد 30 يوم خارج البيت".

و واصل: "عند إصابتي بالمرض أدركت مدى تقصيري مع أهلي ونفسي بسبب الانهماك في العمل، لذلك ربما يكون الله قد وضع لي فرامل في حياتي حتى أعيد حساباتي".