نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد أنطلاق فيلم «تايلور سويفت الجديد» في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - رفعت النجمة العالمية تايلور سويفت مستوى الحماس لدى جمهورها من خلال إطلاق أحدث اصداراتها اليوم في تاريخ السينما العالمية فيلم تايلور سويفت الغنائي الموسيقى الجديد Taylor Swift: The Eras Tour الذي حضرت العرض الخاص له منذ يومين بحضور بيونسيه وأصدقائها في الوسط الفني.

و تقدم تايلورسويفت في فيلمها الجديد Taylor Swift: The Eras Tour تجربة موسيقية فريدة من نوعها، وخاصة بهذه الأيقونة الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا في سوق الأغاني العالمية.

وفي نفس السياق، يستعرض الفيلم سلسلة من حفلات تايلور سويفت وجولتها الغنائية، ويشاركها عدد من الراقصين على مسارح مختلفة، وتدور أحداثه في مدة نحو ثلاث ساعات.

و يعرض فيلم تايلور سويفت Taylor Swift: The Eras Tour وسط توقعات بتحقيقه إيرادات تتخطى 100 مليون دولار في افتتاحية عرضه،وهو رقم مبالغ فيه حسب وصف عدد من المواقع الأجنبية.



من هي تايلور سويفت؟



تايلور أليسون سويفت هي مغنية وكاتبة أغاني بوب ريفي وممثلة أمريكية من مواليد 13 ديسمبر 1989، وتشمل الديسكوغرافيا الخاصة بها عدة أنواع موسيقية، كما حاز أسلوبها السردي في كتابة الأغاني غالبًا مُستمد من حياتها الشخصية.

و ولدت في ويست ريدينغ، الواقعة في بنسيلفانيا، لكنها انتقلت إلي ناشفيل في عمر الـ14 عامًا لتصبح فنانة موسيقى الريف.





متي و أين ذهبت أول رحلة لها؟

في عمر الحادية عشرة، ذهبت سويفت في أول رحلة لها إلى ناشفيل، آملة أن تحصل على عقد تسجيل عن طريق توزيع شريط لها غنت فيه أغاني كاراوكه لجميع شركات التسجيل في البلدة، لكن الجميع رفضها.

و بعد أن عادت إلى بنسيلفانيا، طُلب منها أن تغني في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، حيث أثارت إعجاب الجميع بغنائها النشيد الوطني الأمريكي.

و بدأت سويفت بكتابة الأغاني وعزف الإيتار ذو الاثنا عشر وتر عندما كانت في الثانية عشر من عمرها. ظلت سويفت تزور ناشفيل بانتظام وكتبت أغاني مع كاتبي الاغاني المحليي، وفي عمر الرابعة عشر، انتقلت عائلتها للعيش في إحدى ضواحي ناشفيل النائية.

أما عندما كانت في الخامسة عشر، رفضت سويفت التوقيع لتسجيلات RCA، لأن الشركة أرادت احتكارها، و بعد الغناء في إحدى أماكن التقاء كاتبي الأغاني في ناشفيل، مقهى بلوبيرد، لفتت انتباه سكوت بورشيتا، الذي جعلها توقع على عقد مع شركته الناشئة حديثًا.