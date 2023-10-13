نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض العالمي الأول لفيلم كل سنة مرة في مهرجان الفيلم المغربي بوجدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام العرض العالمي الأول للفيلم الروائي القصير التونسي كل سنة مرة في مهرجان الفيلم المغاربي بمدينة وجدة المغربية والذي سيقام في الفترة من ٢٠ وحتى ٢٥ من أكتوبر الجاري.

الفيلم من إنتاج مجدي الحسيني واخراج: علي مروان الشكي وسيناريو: أحمد الأندلسي وبطولة كل من لطيفة القفصي وأحمد الأندلسي.

وتدور أحداثه حول الأسعد وهو شاب في الأربعين من عمره يعمل كبائع متجوّل يلتقي بإمرأة مسنّة هي "عائشة" وقد أضاعت طريق العودة إلى المنزل أين تقطن إبنتها الوحيدة "حسناء"، فيقرر مساعدتها وينطلق في رحلة البحث عنها.

المخرج علي مروان الشكّي من مواليد أكتوبر 1991، وقد عمل كمخرج منفّذ في العديد من الأعمال التونسيّة على غرار مسلسل "شورّب" ومسلسل "قلب الذّيب"، والأعمال العربيّة على غرار السلسلة الهزليّة الجزائريّة "عاشور العاشر" والمسلسل التاريخي السّعودي "شرار"، والأعمال الغربية نذكر الفيلم الوثائقي "برباشة" للمخرجة الأمريكيّة "Amie williams" والمسلسل الروسي "trader" للمخرج الإنجليزي "Anthony Waller.

مجدي الحسيني هو منتج تونسي مقيم بالامارات أنتج من قبل عدة أفلام طويلة منها، "زريعة ابليس"،“خاتم عليسة”، “أولاد الحي في دبي”، و”سفاح نابل” الذي حقق نجاحا كبيرا في قاعات السينما التونسية وقت عرضه.