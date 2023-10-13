وفاء عامر:"مصر ضحت كتير عشان غزة وفلسطين وما زلنا نضحى"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت النجمة وفاء عامر عن حزنها الشديد لوضع أهل فلسطين مع الكيان الصهيوني، وقالت وفاء خلال تصريحات صحفية :كلمات خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان مهذبا جدا ويتسم بالحكمة وكان حريصا فى كلامه حتى لا يتسبب في مضايقة أحد، وأنا متفقة معه جدا، والرئيس قال إن عندنا فى مصر 9 ملايين ضيف ويمكن زادوا، وهم ضغط على الدول ولكننا لا نقول لا لأحد".



وفاء عامر: أنا متفقة مع خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جدا، فلا يمكن أن نفرغ الدولة من شعبها ونعطيهم مكانا آخر



وأضافت: "أنا متفقة مع خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جدا، فلا يمكن أن نفرغ الدولة من شعبها ونعطيهم مكانا آخر، لأن كدة هتكون القضية الفلسطينية ماتت".

وتابعت:"هنبقى احنا اللى ضيعنا حقهم، لكن احنا في ضهرهم ومعاهم وصوتنا جنب صوتهم وإيدنا في أيديهم، وقلبنا بيتقطع على اللى بيحصل لهم وهنفضل معاهم للأبد، لأن هناك قضية فلسطينية يجب أن تكون قائمة ولن تحل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية".



وأشارت:"مصر ضحت كتير عشان غزة وفلسطين وما زلنا نضحى".

وأكدت: "العلاقة بين مصر وفلسطين علاقة كبيرة وقدرنا إننا جنب بعض، واحنا فى بيننا نسب وفى عايشين وسطنا، ولكن بعض الظروف تحول دون القرارات، وأنا مقتنعة بكلام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جدا، لأن سهل فتح الحدود والتوطين في سيناء ولكن ده هايكون الوطن البديل ليهم وهيكون ضد القضية الفلسطينية، وسنكون سببًا في منع الحقوق الفلسطينية ونعطى للعدو الصهيوني الحق في أن يفعل ما يشاء".

آخر أعمال الفنانة وفاء عامر



والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة وفاء عامر مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبى، أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

ومسلسل "الكتيبة 101" الذي حاز على إعجاب الجمهور وتصدر الترند فور نزوله.