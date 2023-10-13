نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت عنوان جدة سوبر دوم.. فريق وأما يشعلون الأجواء في حفل جدة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع فريق وأما وعدد من المطربين المصريين الحماس لدى جمهورهم من خلال استعدادهم ليلة من ليالي العمر، تحت عنوان جدة سوبر دوم.

وفي نفس السياق، قام كلًا من فريق واما ومجموعة من الفنانين أبرز هم رامي جمال وأحمد بتشان وكريم محسن ومها فتوني بالتكثيف بشكل مستمر، وعمل بروفات مكثفة للظهور بشكل مناسب يليق بجمهور جدة.





تعرف على موعد حفل جدة اليوم

ومن المقرر أن يقام الحفل مساء اليوم تحت عنوان جدة سوبر دوم، وتحديدا فى تمام الساعة العاشرة مساء.



آخر أعمال فريق واما



يذكر أن آخر أعمال فريق واما أغنيتهم الجديدة "نجمة معدية" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما وإنتاج نجوم ريكوردز، واستطاعت الاغنية أن تحقق نسب مشاهدات مرتفعة خلال مدة قصير ة.

آخر أعمال الفنان رامي جمال





والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان رامي جمال أغنية حكايتنا منهية، والذي حققت شهرة واسعة، وتصدرت الترند لفترة مستمرة.





وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /



بإيدينا روحنا لبُعدنا وارضينا بيه

جاي بعد ايه بتقولي تاني نعيد ماضينا

مابقاش خلاص احساس مابيننا نخاف عليه

فاكر زمان أنا قولت نتحمّل وادينا

بإيدينا روحنا لبُعدنا وارضينا بيه

جاي بعد ايه بتقولي تاني نعيد ماضينا

مابقاش خلاص احساس مابيننا نخاف عليه

أمانه روح وارتاح انا بقيت مرتاح

ضاعوا خلاص أحلامنا أظن كفايه

كانوا يومين أيام ده لو خير كان دام

دانا هضيع قدام لو انت معايا

كده فراق خلصان ده ولا وعد اتصان

انا اصحيت والرؤيه بقت وضحالي

انا خلاص مش ليك لو انا جيت هأذيك

مانا سنين ضحيت ومين ضحالي

أنا وانت خلاص حكايتنا منهية

أديني مشيت وقفلت عالماضي

رجوعك فكره بالنسبالي ملغية

ومن غيرك هعيش عادي

أنا وانت خلاص حكايتنا منهية

أديني مشيت وقفلت عالماضي

رجوعك فكره بالنسبالي ملغية

ومن غيرك هعيش عادي

أمانه روح وارتاح انا بقيت مرتاح

ضاعوا خلاص أحلامنا أظن كفايه

كانوا يومين أيام ده لو خير كان دام

دانا هضيع قدام لو انت معايا

كده فراق خلصان ده ولا وعد اتصان

انا اصحيت والرؤيه بقت وضحالي

انا خلاص مش ليك لو انا جيت هأذيك

مانا سنين ضحيت ومين ضحالي