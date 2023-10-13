نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول ظهور لـ تامر عاشور ونانسي_نور بعد زواجهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر الفنان تامر عاشور بصحبة زوجته الإعلامية نانسي نور، بعد زواجهما لأول مرا مع أحدي صديقاتها.

و ظهر تامر عاشور وهو يرتدي تشيرت باللون الأبيض ويرتدي نظاره، وترتدي نانسي نور دريس مبهج يليق بأيام شهر العسل.

وجاء ارتباط تامر عاشور بنانسي نور، ليمثل مفاجأة كبرى للجمهور، بعد انفصاله عن زوجته السابقة، خاصة أنه لم يعلن من قبل عن وجود ارتباط يجمعه بالإعلامية المصرية.

و بشكل مفاجئ، احتفل المطرب المصري تامر عاشور بعقد قرانه على الإعلامية المصرية نانسي نور في حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، مساء الثلاثاء.

و حفل الزفاف اقتصر على الأصدقاء المقربين للثنائي، حيث تواجدت الإعلامية المصرية منى الشاذلي، وعدد من مذيعات فضائية "اكسترا نيوز" المصرية، التي تعمل بها نانسي نور.

كما تواجد المطرب رامي جمال وزوجته، والمطربة أنغام، ومصطفى حجاج وعزيز الشافعي وأوس أوس، وعدد من الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني والإعلامي.

وخلال مراسم عقد القران، مازح تامر عاشور جميع الحاضرين، بعد أن انتهى من ترديد الكلمات الخاصة بالزواج، حيث قال بعدها "مش هعمل كده تاني".