من هو المطرب علي قدوره الذي أعلن اعتزاله الغناء؟

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مطرب المهرجانات علي قدورة اعتزاله الغناء والمهرجانات وذلك بصورة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك متمنيا أن يسامحه الله.

وأضاف قدورة في منشور اعتزاله عبر 'فيسبوك'، "السلام عليكم في يوم جمعة مبارك.. انا علي عبد القادر السيد، الشهير ب علي قدورة.. كنت مغني قبل النهاردة في حاجة حصلتلي مش عارف اية هي بس الحاجة دي هي إلى بتخليني اتكلم دلوقتي.. انا بريء من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي وبعلن اعتزالي عن مجال الاغاني نهائيًا و يارب سامحني عن اي حاجة انا عملتها في حياتي أو اي حاجة صدرت مني ويارب قربني ليك وافتحلي باب رزق يرضيك و مفيهاش حاجة لو بدأت من جديد في اي شغل بالحلال واي فلوس معايا انا هسيبها بالرضي لأهلي ومش عارف هيبقي الصح اية وهبقي لا امتلك الا " صفر " وربنا يثبتني في الطريق ده ومش هطول عليكم بس دي نيتي وربنا كريم وكبير و" غفور رحيم".

اشتهر على قدورة للمرة الأولى بعد مشاركته مع حمو بيكا في أغنية رب الكون ميزنا بميزة، وتعتبر هذا الأغنية هي الانطلاقة الحقيقية بالإضافة لأغنية وداع يا دنيا وداع بمشاركة حسن شاكوش، وبعدها قام بطرح العديد من الأغاني.

يذكر أن آخر أغاني قدورة هى أغنية مبقاش في خير في الناس بمشاركة نور التوت والتي تم طرحها مايو 2023.

مطربو مهرجانات أعلنوا اعتزالهم

أشهرهم فارس حميدة صاحب مهرجان 'مفيش صاحب بيتصاحب'

وكان فارس حميدة قد وجه رسالة إلى الجمهور من خلال حسابه الشخصي قال فيها أولى أنشوداتي الدينية تحت اسم "العليل فكيف السبيل إلى أن أتوب" ومع بداية عام هجري جديد نبدأ بداية جديدة في عالم ملئ بالخير والصالحين وهو عالم الدعوة إلى الله ونسأل الله الإخلاص في العمل، وبهذه الكلمات الجميلة يعلن حميدة اعتزاله طريق المهرجانات والأغاني والاتجاه إلى الإنشاد والعوة إلى الله.