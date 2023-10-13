نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وش في وش" يتخطى حاجز ال30 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال ٨ أسابيع عرض استطاع فيلم "وش في وش" تحقيق إيرادات تتخطى ٣٠ مليون جنيه في السينمات المصرية، بعد أن حقق هذا الأسبوع إيرادات وصلت لمليون ونصف، وبجانب نجاحه في الإيرادات حظي أيضًا الفيلم بالعديد من الإشادات النقدية التي جاءت سواء من صناع السينما أو الجمهور العادي.

أبطال فيلم وش في وش



فيلم "وش في وش" من إنتاج شركة "سي سينما برودشكنز" هاني نجيب وأحمد فهمي ومن بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.



وعلى جانب آخر بدأت شركة "سي سينما برودكشنز" تصوير فيلمها الجديد "فرقة الموت" الذي من المرجح عرضه قريبا، الفيلم يضم في بطولته مجموعة من الفنانين أبرزهم: أحمد عز منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار أكشن مثير ويجسد أحمد عز شخصية ضابط.

قصة العمل

تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، من خلال أسرة مكونة من زوجين يختلفا في ظروفهم ومستواهم الاجتماعي والثقافي، يلتقي كلاهم داخل شقة واحدة لمدة 24 ساعة، ومع مرور الوقت تتصاعد حدة الخلافات والصراعات بينهما

ويعرض الفيلم عدة قصص مختلفة بين كل ثنائى، فهناك قصة تجمع "شريف "محمد ممدوح و"داليا" أمينة خليل، وقصة أخرى تجمع بين "وائل "محمد شاهين و"سلمى "أسماء جلال، وقصة "نانا "أنوشكا و"مهاب" سامي مغاوري، وقصة "عزيز" بيومي فؤاد و"زينب" سلوى محمد علي"،وقصة "كحول "محمود الليثي و"شيماء "دنيا سامي، بالإضافة إلى قصة" سليم "أحمد خالد صالح و"مجدي "خالد كمال.

أحدث أعمال أمينة خليل

والجدير بالذكر أن أمينة خليل تنتظر حاليًا عرض فيلم "شماريخ" الذي تقوم ببطولته بجانب آسر ياسين، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، سالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت، هدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي أكشن.