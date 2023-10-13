نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لورا: ماعتبتش شريف منير على الطلاق وموقفه مش لطيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت لورا طليقة الفنان شريف منير ضيفة على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، حيث تحدثت لأول مرة عن تفاصيل طلاقها من منير، وهو ما أثار ضجة خلال الفترة الماضية.

لورا تتحدث عن طلاقها من الفنان شريف منير

وكشفت لورا أنها فوجئت بطلاقها شأنها كشأن عامة الناس، من خلال البوست الذي نشره شريف منير على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على أنها لم تعاتبه على ما فعل.

فيما وصفت لورا تصرف زوجها السابق بأنه لم يكن لطيفًا بأي حال من الأحوال، خاصة أنه قد أزعج ابنتيهما كاميليا وفريدة.

معلومات عن الفنانة لورا

وكانت لورا قد اعتزلت التمثيل بعد زواجها من شريف منير، حيث كانت قد شاركت في عدد من الأعمال المهمة أبرزها: فيلم "البطل"، وفيلم "سوق المتعة" وغيرها.