نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عز الدين لأول مرة على مسرح موسم الرياض بـ “زواج اصطناعي” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تناقش الفنانة مي عز الدين في مسرحيتها الأولى حول الذكاء الاصطناعي.. وتدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي في إطار كوميدي اجتماعي، حول "شرق" و"فاروق" اللذين يتعرضان لأزمة ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، والذي يجري لهما تجربة حديثة، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل مسرحية "زواج اصطناعي" بطولة مي عز الدين ومحمد سلام، بيومي فؤاد.



وفي سياق اخر هنأت الفنانة مي عز الدين الفنان أمير كرارة بمناسبة عيد ميلاده وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".



ونشرت مي صورة تجمعها بالفنان أمير كرارة من مسلسل "سوق الكانتو" وعلقت عليها قائلة: كل سنة وإنت طيب يا طيب يا كبير كل سنه وإنت باشا مصر يا غالي.

وفى سباق رمضان الماضى جمع بين أمير كرارة ومي عز حيث قدما مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل "سوق الكانتو "

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

آخر أعمال أمير كرارة في السينما فيلم "البعبع"



وفى موسم الصيف قدم أمير كرارة فيلم "البعبع" من بطولة ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.