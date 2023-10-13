شاهد.. هكذا أيد معتصم النهار فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم معتصم النهار على تدعيم فلسطين، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

ونشر “النهار” صورة لعملة فلسطينية مدون عليها تاريخ ١٩٢٧، ونشر صور آخرى للمسيرات سوريا والعراق لدعم فلسطين، مما أثار تفاعل عدد كبير من المتابعين".

أحداث مسلسل صالون زهرة



ويحكي المسلسل قصص النساء في صالون زهرة لتبادل همومهن ومشاكلهن، كما يحكي فيه قصصًا معاصرة للنساء وعلاقتهن بالرجل والأصدقاء وتدير الصالون امرأة اسمها «زهرة» والتي تقوم بهذه الشخصية الممثلة «نادين نجيم»

عرض مسلسل صالون زهرة 2 ونوعه

مسلسل «صالون زهرة 2» مسلسل درامي كوميدي، من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج جو بو عيد، وصرح المنتج «صادق الصباح» أن عرض المسلسل يكون على منصة شاهد VIP.



قصة مسلسل صالون زهرة1



يذكر أن في الجزء الأول من المسلسل كان يوجد قصة حب بين (زهرة) صاحبة الصالون في الحي الشعبي والشاب (أنس) الذي قام بدوره الفنان «معتصم النهار» مما يجعل الجمهور الآن لإكمال قصة الحب







الأبطال المشاركين في مسلسل صالون زهرة الجزء الثاني



يشارك في بطولة مسلسل «صالون زهرة 2»العديد من النجوم وأبرزهم معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي ابي سمرا، زينة مكي، نهلة داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال،لين غرة.



عرض مسلسل خمسة ونص



ويذكر أن اجتمع النجوم قصي خولي ونادين نسيب نجيم ومعتصم النهار في الدراما الاجتماعية "خمسة ونص" الذي بدأ عرضه على MBC مصر 2، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.







أحداث مسلسل خمسة ونص



وتدور فكرة المُسلسل حول مجموعة خطوط درامية مستمدّة من الواقع، تتقاطع لترسم أحداثًا شيّقة لا تخلو من المؤامرات تارةً والخيانة والغموض طورًا.





أبطال مسلسل خمسة ونص



ويجمع مُسلسل "خمسة ونص" كل من نادين نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، رفيق على أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، سينتيا صموئيل، رواد عليو، نعمت عساف، كارين سلامة، نيرمين شوقي وآخرين، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

لمحة عن النجم معتصم النهار

ولد النجم السوري معتصم النهار في اليوم السادس من شهر ديسمبر في عام ١٩٨٤، في مدينة الرياض بالسعودية ثم عاد مع أسرته إلى سوريا.

لم يكن معتصم النهار، يحلم بالعمل في مجال التمثيل، بل كان يتمنى أن يصير محاميًا مشهورًا، وبالفعل التحق بكلية الحقوق، ولكنه تعرف على مجموعة من الأصدقاء بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فانجذب لمجال التمثيل، وعلى الرغم من التحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية إلا أنه استكمل دراسته بكلية الحقوق.

بداية المشوار الفني للنجم معتصم النهار



بدأ مشواره الفني في عام ٢٠٠٧ عندما شارك في مسلسل “خالد بن الوليد”، وحقق نجاحًا ملحوظًا في الدور الذي قدمه، وفي عام ٢٠١٦ كاد معتصم النهار أن يفقد حياته، عندما سقط ما يقرب من ١٥ قذيفة على دمشق، وأدى القصف إلى احتراق منزله وسيارته وإصابته بشظايا متفرقة في جسده، نقل على إثرها إلى المستشفى.