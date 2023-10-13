نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. راندا عبد السلام: 'دور نور في حكاية "ما تيجي نشوف" أثر عليا نفسيًا.. والشخصية موجودة في الواقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة راندا عبد السلام كواليس دورها في حكاية "ماتيجي نشوف" من مسلسل" ٥٥ مشكلة حب" قائلة:' دوري في العمل كان صعب للغاية ومن حمسني له هو أنه دور جديد تماما عما قدمت من قبل " مضيفة:' وافقت وأنا إيدي على قلبي.

راندا عبد السلام: 'هذه الشخصية أثرت علي





أضافت راندا عبد السلام في تصريحات صحفية خاصة لـ الفجر الفني:' دور نور في المسلسل اثر عليا جدا جدا وتعب نفسيتي جدا، وبالأخص أنه النهاردة كان الفركش خلصت مشاهدي كلها وحسيت كل أحاسيس نور دي فا أد ايه اثرت عليا بالسلب، لأن أنا كراندا لا أتخيل تحمل هذة المشاعر التي تحملتها لأنني لدي عزة نفس عالية علشان كده اتوجعت ".



وعند سؤالها عن إمكانية رؤية مثل هذه الشخصية في الواقع أجابت قائلة:' طبعا قابلت زيها كتير دول عايشين وسطنا عادي جدا".

يعرض حاليًا حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب" وهذه الحكاية هي من بطولة الفنان إسلام جمال والفنانة هنا شيحه والفنانة نهي عابدين والفنان طارق صبري والفنان نبيل عيسي والفنان أحمد جمال سعيد والفنانة ملك قورة ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

أبطال العمل

حكاية "ما تيجي نشوف" هي الحكاية الثانية من مسلسل "55 مشكلة حب" وهذه الحكاية تناقش قضايا كثيرة ولكن من أبرز القضايا التي تناقشها هو الشك بين الأصدقاء وأيضًا الخيانة بينهم.

ما تيجي نشوف

وتدور أحداث حكاية "ما تيجي نشوف" في إطار درامي حول 7 أصدقاء تجمعهم صداقة قوية منذ الصغر ودائمًا يسافرون سويًا ويفعلون الكثير من الأنشطة سويًا، ولكن تنكشف كافة الحقائق عندما يقررون أن يذهبون إلى الساحل لكي يقضون عطلتهم، وبعد ذهابهم يجدون أن صديقهم سيف الذي يقدم شخصيته الفنان إسلام جمال أصبح متغير تجاههم وطريقة تفكيره تغيرت كثيرًا وأصبح يرفض العديد من الأشياء التي كان يقبلها مسبقًا.

وخلال الأحداث نري أن مريم التي تقدم شخصيتها الفنانة هنا شيحه تجمعها علاقة بصديقها علي الذي يقدم شخصيته الفنان نبيل عيسى وهو كان يحبها سابقًا قبل أن تتزوج من زوجها سليم الذي يقدم شخصيته الفنان طارق صبري.

وعلى الجانب الآخر نري أن ريهام التي تقدم شخصيتها الفنانة نهي عابدين على علاقة بصديقها في العمل، وسوف تنكشف كافة الحقائق في الحلقات المتبقية من الحكاية.