نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طليقة شريف منير: بناتي تم إجبارهن على مهاجمتي على السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت لورا طليقة الفنان شريف منير وذلك خلال حلولها ضيفة على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، تفاصيل أزمتها مع بناتها منذ عام، وقبل أزمتها مع زوجها السابق شريف منير.

حيث أكدت لورا أن المنشور الذي كتبته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدت فيه اختيار ابنتيها فريدة وكاميليا العيش مع والدهما شريف منير، كان من دافع حبها لهما، مشيرة في الوقت نفسه أن مهاجمة ابنتيها لها بعد هذا المنشور كان رغمًا عنهما - حسب تصريحها-، وأشارت لورا في الوقت نفسه أن علاقتها بابنتيها حاليًا جيدة جدًا، ولا يوجد بينهن أية أزمات.

شريف منير يعلن طلاقه من لورا

وكان شريف منير قد أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن طلاقه رسميًا من لورا، وهو ما أثار جدلًا كبيرًا.