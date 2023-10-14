نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن جابر: أتمنى أن يجمعني عمل فني بـ شيرين عبد الوهاب.. والأخيرة ترد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المنتج محسن جابر، عن أمنيته في التعاون مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث قال في لقاء تليفزيوني سابق: “أمنيتي أنتج لـ شيرين عبد الوهاب، ولو حصل لقاء مع شيرين هنسى العجز وهرجع أنتج مرة أخرى، وهنتج لها”.

شيرين عبد الوهاب توجه رسالة للمنتج محسن جابر



ووجهت شيرين عبد الوهاب، لـ محسن جابر قائلة: “شكرًا يا أستاذ محسن يا كبيرنا، أنت كبير بـ أخلاقك واحتوائك لينا وبمعرفتك قيمتنا، كون إن قامة زيك تبقى عارفة قيمتي ده شرف كبير ليا والتعاون معاك شرف أكبر، أنا في انتظار أي حاجة تجمعني بالشغل معاك ودي حاجة أتمناها وأي حد يتمناها”.



وتابعت شيرين عبد الوهاب: “عايزة أقوله حبك صالحني على الدنيا يا أستاذ محسن، وشكرًا إنك جبرت بخاطري وربنا يجبر بخاطرك، وكلامك حسسني إن فعلًا ليا ضهر وسند في الدنيا”.