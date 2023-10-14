عصام صاصا الأكثر مشاهدة واستماعًا على يوتيوب بـ "واخد مليون سهم في قلبي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر عصام صاصا المرتبة الأولى لتريند يوتيوب بـ "واخد مليون سهم في قلبي"، وذلك بعد طرحها بأيام قليلة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث احتلت المرتبة الأولى كأكثر الأغاني أستماعا وبحثًا، فضلا عن تخطيها حاجز الـ100 مليون مشاهدة.

أغنية “واخد مليون سهم في قلبي” غناء عصام صاصا، كلمات أحمد حمتو، توزيع موسيقي كيمو الديب.

كلمات أغنية" واخد مليون سهم فقلبي"

واخد مليون سهم فقلبي

ومقتول من الاوجاع

والاحزان شدّاني لتحت وصلت

لآخر القاع

جوايا حرب ونفسيتي زفت

وكل دقيقه في صراع

وفي نشرة اخبار الحزن

خبر جرحي بيتذاع

بتكسر جرحي معلم سايب

اثر الهم على قلبي انا انتصر

برضا بنصيبي واقول ده القدر

ما بيسميش

الالم دغدغ في قلبي وخلا اتفرم

والحزن صايع مش محترم

علشان ضربني انا متين قلم

ما بيسبنيش

ضحكتي بس بتطلع لما بكون

بتصور صوره

لكن انا في الواقع ضحكتي

مطفيه ومكسوره

قصتي فيلم دراما

والاحداث كلها مشهوره

من كتر خطورة الاحداث

في مشاهد محظوره

ضحكتي بضحكها بس عشان صُحبتي

متملش أو تكرهه قعدتي

بس الحقيقه اني انا دنيتي

سوده وخربانه

منطفي كاره الحياه حابب اني اختفي

مهزوز ومن الصدمات مكتفي

ويا نفسي نفسي فيوم تعرفي

الدنيا كرهانه

متاكد انكو يا صحابي ايوه محبتونيش

بس وجودكم زيي غيابكم

عادي ما يشغلنيش

بعد فراقكم لسه انا اهوه

بتنفس وبعيش

بعدكو عني ده مصدر فرحي

وحاجه متكسرنيش

متاكد انكو يا صحابي ايوه محبتونيش

بس وجودكم زيي غيابكم

عادي ما يشغلنيش

بعد فراقكم لسه انا اهوه

بتنفس وبعيش

بعدكو عني ده مصدر فرحي

وحاجه متكسرنيش

القسا مكتوب في صفحه ازاي يتنسا

اسم الكتاب صحبه كويسه

بس الكتاب مش من المدرسه

ده كتاب من الدنيا

للآسف ضرباتكو ليه ما بتصبتش الهدف

اخطائكو مش ممكن تتحذف

انا شوفت منكو خيانه وقرف

اسلكو لو ثانيه

حبك مش بيزيد بالعكس

انا حبك جوايا مات

هبعد عنك اكتر وهزود بنا المسافات

مش عايزك في حياتي ولا اصحاب

ولا حتى اخوات

بلكتك من الفيس والواتس

مسحت انا كل الشات

أنانية عندك برود ومريضة نفسية

ومؤذية

شكاكة فعلًا مش طبيعية

إنتي خنقتيني

يا شيطانة ولا مرة قلتي إنك غلطانة

حبك ده كان تجريح وإهانة

كارهك ومش طايقك بأمانة

إبعدي وإنسيني

بحب الليل علشان مليان بهدوء

بسرح في التفكير في حاجات كان نفسي أنساها وأفوق

بفضل أكلم نفسي وبقولها إن أنا مخنوق

وأدعي كتير إن أنا أرتاح أو تطلع روحي لفوق

منطوي ما بقتش فير إنسان مش ساوي

مجروح ومن الأحزان مستوي

تفكيري سلبي بيبعد أوي

ما بقتش أحب الناس

القلق سيطر عليا بقيت بتخنق

والفرح قالي لازم نفترق

قدام عينيا أنا عمري إتسرق

وبقيت عايش وخلاص