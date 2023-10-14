نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود ياسين جونيور ينشر صورة لجده بمناسبة ذكرى وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان الشاب محمود ياسين جونيور صورة لجده الفنان محمود ياسين بمناسبة ذكرى وفاته من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

منشور محمود ياسين جونيور

وكتب محمود ياسين: "اليوم الذكرى الثالثة لوفاة جدي ارجو الدعاء له وقراءة الفاتحة".

ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي دعا للراحل بالرحمة.

احتفالية كبرى لتكريم اسم الراحل محمود ياسين

تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، وذلك في الثامنة مساء الأحد المقبل ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣م، بالمسرح القومي.

يتضمن برنامج الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين، ثم تتحدث الفنانة رانيا محمود ياسين والكاتب عمرو محمود ياسين عن الجوانب الإنسانية والفنية للراحل محمود ياسين، ويختتم الحفل بإهداء أسرة الراحل محمود ياسين؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.

كشف الفنان الشاب محمود ياسين "جونيور" عن رأيه في ظاهرة القميص الشفاف والموذضة الجديدة التي اجتاحت الوسط الفني مؤخرًا، في أحد الحفلات الكبرى التي أقيمت مؤخرًا، وذلك خلال لقاءه مع رؤيا مصر.



تصريحات محمود ياسين جونيور

وخلال اللقاء كشف محمود ياسين عن رأيه قائلًا: أنا بشوف إن الجمهور لما بيحب شخص بيبقى عايز يبقى شبهه ولما بيشوفه بيعمل حاجة مختلفة بيتضايق".

وفي تصريحاته أكد جونيور أن بعض الفنانين يتعمدوا ذلك أحيانا بغرض الاختلاف قائلًا: "في فنانين وأنا ممكن أحتاج لده بيبقى عاوز يعمل ستايل لنفسه لإن الشخصية اللي بتطلع بيها دي في حفلة مثلًا مش شخصيتك الحقيقية لكن بتكون مواكبة للحالة وساعات مبيفرقش معاهم دة إيجابي ولا سلبي لكن أنا بيفرق معايا ويهمني الناس متتضايقش ومتفهم الآراء السلبية لحاجة زي دي".

وأكد محمود ياسين جونيور ايضا أن انتقادات الجمهور لموضة الفنانين المختلفة واجهها في السبعينات الفنان الكبير الراحل محمود ياسين قائلًا: "أنا دي في السبعينات كان بيلبس الموضة ساعتها وكانت الأجيال الأكبر منه مستغربة دة وبيقولوا إيه السوالف والقمصان والبنطلونات دي وكل فترة ليها الستايل بتاعها وبرضه هتلاقي ناس بتنتقدها ودة بيحصل دلوقتي لما بلبس شبه جيلي هتلاقي جيل أكبر مني بينتقدني".