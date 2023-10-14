جوري بكر تطالب بعدم الاحتفال بعيد ميلادها.. تعرف على السبب

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أحمد جودة - القاهرة - طالبت الإعلامية جوري بكر، متابعيها بعدم الاحتفال بعيد ميلادها نظرا لما يحدث في فلسطين من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام "

منشور جوري بكر

وكتبت جوري بكر: "بكرا عيد ميلادي واتمنى أن محدش يعملي منشن في الأستوري لصورة أوفيديو اشكركم من قلبي.. علشان بس محدش يزعل مني ولاسف مش حبة احتفل بيه السنة دي".

واستكملت جوري بكر: "للاسف إحنا الفترة دي يا دوب عايشين وبنشتغل وبناكل عيش وللاسف مفيش في ايد أي حد أي حاجة غير أنه قلوبنا معاكم".

أعلنت الفنانة جوري بكر عن وضعها لمولودها الأول، وذلك عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتبت معلقة: الحمد لله ربنا رزقنا بطفل سليم معافي، كما نشرت صورة أخرى وكتبت عليها: ربنا يبارك ويرزق كل مشتاق ".

يذكر أن آخر أعمال جوري بكر هو كان مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة المسلسل

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو فى العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.