نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوقيع عزيز الشافعي.. الجمهور يشيد بأغنية "دادينا" لـ بهاء سلطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بطريقة متميزة وصوت ليس له مثيل نجح سلطان الغناء بهاء سلطان في لفت انتباه الجمهور من خلال إصدار أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "دادينا"، وتم طرح الاغنية على منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل أغنية "دادينا"

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس ماهر صلاح، ماستر جلال حمداوي.

تعليقات الجمهور على الاغنية

وفورًا من طرح الأغنية انهالت تعليقات كثيرة من الجمهور، وكانت من أبرز التعليقات عنجد الأغنية إيقاعها فوق الخيال، بهاء سلطان دايما عظمة، عزيز الشافعي ملك الألحان، تامر حسين كلماته خطيرة، الأغنية رووعة، دايما مكسرين الدنيا، وغيرها من التعليقات، وتصدرت الترند فور نزولها.

كلمات أغنية دادينا لـ بهاء سلطان

عملنا كل حاجة صح

مع اللي غدروا بينا

وياما لعبوا بينا

وقلنا ما علينا

لكن خلاص ده كله بح

م الطيبة إحنا إتعافينا

وفهمنا مين معانا

وعرفنا مين علينا

نشيل ليه شيله مش شيلتنا

و نخش ليله مش ليلتنا

ما فضيناها سيرة

ما بالسلامة نشوف راحتنا

ده احنا ضحينا ب حياتنا

عملنا حاجات كتير

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

دادينا دادينا دادينا وهاتينا

دادينا ماحدش مقدر هاتينا

و أخرة ده كله إتنسينا

يا عيني يا عيني يابا

يا عيني يا عيني يابا

يا عيني يا قلبي علينا

فيها اللى قل وإستغل

و اللى باعنا بيعه

عاشرنا ناس فظيعه

ناس محتاجين قطيعه

قابلنا شر شفنا غل

وقولنا توبه يابا

عايشين في وسط غابه

آخر أعمال عزيز الشافعي

والجدير بالذكر آخر أعمال الشاعر والملحن عزيز الشافعي أغنية تيجي ننبسط النجمة نانسي عجرم، والذي تصدرت الترند لفترة مستمرة، وحازت على ملايين المشاهدات.

