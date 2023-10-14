عمرو أديب يوجه اللوم لـ محمد صلاح لهذا السبب!

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، محركات بحث جوجل، وتعرض لكثير من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي بسبب عدم الإعلان عن موقفه تجاه ما يحدث في فلسطين، فانقسمت الآراء نحو مؤيد ومعارض



عمرو أديب يطالب محمد صلاح بهذا الشئ

حرص الإعلامي عمرو أديب على توجيه رسالة لمحمد صلاح، بعد الانتقادات التي تعرضت له.

قال أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر "عايز اطمنك أنه إلي حد ما لو تقارن الإعلام الإنجليزي بأي اعلام أوروبي آخر فهناك قدر من التوازن إلي حد ما يعني اللي بيتفرج على الـBBC هيشوف بعض التوازن فأنت يا محمد في مجتمع فيه عدد كبير من العرب والمسلمين وطبعا بيتكلموا أن تم تحذير النني بعد ما قال أنه مؤيد بس احنا محتاجين كلمتك يا محمد"





عمرو أديب: بشويش عليه وانا واثق أن ربنا هيهديه للقرار الصحيح

وأضاف: "أوجه رسالة للأشخاص اللي بيهاجموه بشويش شوية ما هو في أندية مفتحتش بقها وكتير فيعني بشويش عليه وانا واثق أن ربنا هيهديه للقرار الصحيح".

وتابع: "حد هيقولي يعني هو محمد صلاح هو اللي هيوقف الضرب على غزة، لا بس الشباب منتظرين اللي مثلهم الأعلى فخر العربي، ينتظر الكبار للعون والنجدة محمد هذا هو وقت الكلام تحدث حتى نراك أنا اعلم اللي جواك متخفش كلنا معاك وموهبتك وقدرتك هتخليك تقدر تعبر هذا الأمر احنا مستنيينك".

محمد على خير يدافع عن محمد صلاح لهذا السبب

وفي سياق منفصل، حرص الإعلامي محمد علي خير عن مدافعة محمد صلاح في منشور له من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه "بلاش مزايدة على محمد صلاح هو لاعب كرة قدم من أمين جامعة الدول العربية"