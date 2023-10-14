نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد هنيدي يفتح النار على الإعلام الغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر الفنان محمد هنيدي، في دعمه للقضية الفلسطينية من خلال مشاركته منشورات التضامن عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تحفز الجمهور والنجوم لمساندة الشعب الفلسطيني ونشر الاخبار الصحيحة، ونظر الإعلام الغربي إلى المنظور الصحيح ومشاهدة الوقائع وعدم التزيف في الحقائق.

وفتح الفنان محمد هنيدي النيران على وسائل الإعلام الغربية ونشر معلومات كاذبة عن الأحداث الجارية في فلسطين، حيث شارك "هنيدي" جمهوره برسالة مؤثرة من خلال موقع التدوينات القصيرة "إكس".

وأرفق المنشور بتعليق قال فيه: "أيام كدة طلع الرئيس الأمريكي يقول إن الفلسطينيين قتلوا 40 طفلا رضيعا وأنا شوفت الصور.. بعدها تراجع عن كلامه وقال مشفتش حاجة بس قليل جدا من الإعلام الغربي نشروا التراجع".



وأضاف: "نفس القصة ادخل أي جريدة أو قناة أمريكية أو أوربية هتلاقي كلام عن وحشية الفلسطينيين وإزاي الجانب التاني ضحايا ليهم، مش هتلاقي كلمة عن اللي بيحصل في فلسطين.. تجاهل تام مع سيطرة مطلقة للإعلام الصهيوني على الإعلام العالمي وحتى منصات التواصل الاجتماعي اللي بتحذف وتقلل محتوى أي بوست بيقول الحقيقة".



محمد هنيدي: ترجموا كلامكم بكل اللغات وانشروه في كل مكان

وتابع: "بس اتكلموا ومتيأسوش ‏العقاب الجماعي والمجازر اللي بتحصل هناك ومحاولة تهجيرهم من أراضيهم ‏ترجموا كلامكم بكل اللغات وانشروه في كل مكان".

آخر أعمال الفنان محمد هنيدي



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم "مرعي البريمو"، والفيلم من بطولة مجموعة من النجوم أبرز هم غادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، وعدد آخر من النجوم، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج سعيد حامد، وحقق الفيلم على نسب مشاهدات مرتفعة، وحاز على إعجاب الجمهور.