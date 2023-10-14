نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي يطالب بالتبرع لدعم الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وحرص الفنان أحمد فهمي على مطالبة الجمهور بالتبرع لمساندة الشعب الفلسطيني، من خلال مشاركته بفيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:"اللي بيحصل في فلسطين دة جرائم حرب وتطهير عرقي ومدبحة جماعية لشعب هما اهلنا واخوتنا وكل دقيقة بيموت ارقام كبيرة ستات واطفال وعواجيز والاعلام الغربي بيعكس الصورة وبيطلعهم ضحايا"

وأضاف "دورنا أننا نتكلم ونوضح دة ودورنا نلم تبرعات على اد ما نقدر أنا ببدأ حملة للهلال الأحمر المصري وهعمل منشن لمجموعة من زمايلي أنهم يتكلموا وأنهم يتبرعوا وهبدأ بعمرو يوسف، مصطفى خاطر، أحمد حلمي، حازم إمام، حسام غالي وهما بردة يعملوا منشن لزمايلهم."

آخر أعمال الفنان أحمد فهمي الدرامية

يذكر آخر أعمال الفنان أحمد فهمي مسلسل "سفاح الجيزة" على منصة شاهد، مع ركين سعد، داليا شوقي وغيرهم نخبة من النجوم ومن إخراج هادي الباجوري، وحقق المسلسل نسب مشاهدات مرتفعة، وتصدر الترند بأغلب الدول العربية.

آخر أعمال الفنان أحمد فهمي السينمائية

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد فهمي السينمائية فيلم "مستر إكس"، ومازال الفيلم متصدر شاشات العرض بدول الخليج، وحقق ما يعادل ربع مليار جنيه خلال طرحه.