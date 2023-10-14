نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسين يعلن سبب عدم نشره أجدد أعماله "دادينا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الشاعر الغنائي تامر حسين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن سبب منعه من نشر مقاطع ولينكات أغنيته الجديدة مع الفنان بهاء سلطان، حيث قال "أغنية الفنان بهاء سلطان (دادينا د) نزلت على قناة الشركة المنتجه بعد تأجيلها أسبوع بسبب الأحداث الحالية من خلال الشركة المُنتجة ولظروف تعاقدية ده بوست للتنويه عن سبب عدم النشر تضامنًا مع إخواتنا فى فلسطين ومراعاة مشاعرهم".

منشور تامر حسين

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية (دادينا) للفنان بهاء سلطان هي من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي: أحمد عادل، ميكس: ماهر صلاح، ماستر: جلال حمداوي.

والجدير بالذكر أن أغنية (دادينا) قد تم طرحها مساء أمس عبر القناة الرسمية لشركة "روتانا" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ماذا تقول كلمات أغنية دادينا لـ بهاء سلطان؟

عملنا كل حاجة صح

مع اللي غدروا بينا

وياما لعبوا بينا

وقلنا ما علينا

لكن خلاص ده كله بح

م الطيبة إحنا إتعافينا

وفهمنا مين معانا

وعرفنا مين علينا

نشيل ليه شيله مش شيلتنا

و نخش ليله مش ليلتنا

ما فضيناها سيرة

ما بالسلامة نشوف راحتنا

ده احنا ضحينا ب حياتنا

عملنا حاجات كتير

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

دادينا دادينا دادينا وهاتينا

دادينا ماحدش مقدر هاتينا

و أخرة ده كله إتنسينا

يا عيني يا عيني يابا

يا عيني يا عيني يابا

يا عيني يا قلبي علينا

فيها اللى قل وإستغل

و اللى باعنا بيعه

عاشرنا ناس فظيعه

ناس محتاجين قطيعه

قابلنا شر شفنا غل

وقولنا توبه يابا

عايشين في وسط غابه

بهاء سلطان

ما هي آخر أعمال الشاعر تامر حسين ؟

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الشاعر تامر حسين أغنية "اجمدى "للفنانة شذى، والاغنية من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع محمد قماح وهندسة صوت خالد رؤوف.

تامر حسين

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي:

"لاء لاء لاء كدة لاء..لاء لاء قلبي دق.. دق دق عقلي.. طق طق يظهر في قلق.. لاء لاء لاء.. هو حُب ولا ايه!.. اجمدي واهدي في ايه!