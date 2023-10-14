ملخص تصريحات شقيقة سعاد حسني ببرنامج "معكم منى الشاذلي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم جيهان عبد المنعم، الأخت الصغري غير الشقيقة للفنانة الراحلة سعاد حسني، فور ظهورها ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

وفتحت جيهان، صندوق ذكريات الراحلة سعاد حسني بداية من زواجها بالراحل عبد الحليم حافظ حتى وفاتها.

ويبرز دوت الخليج الفني أبرز تصريحات جيهان عبد المنعم ببرنامج “معكم منى الشاذلي”.

وقالت جيهان عبد المنعم: "عبد الحليم حافظ وسعاد حسني كانوا متجوزين 6 سنين ونص، وكان بيروح عندها البيت وتروح عنده".

جيهان عبد المنعم:عبد الحليم حافظ كان بيشيلني أنا وأخويا جلاء على رجله وإحنا صغيرين

وأضافت: "عبد الحليم كان عارف إن إخوات سعاد حسني مهمين عندها، فكان بيعاملنا زي ولاده، ويشيلني أنا وأخويا جلاء على رجله وإحنا صغيرين".



وتابعت: "كنت مساعدة لها وبنتي طلعت في المسلسل في أغنية البنات، ووقت المسلسل كانت عاملة رجيم قاسي".



جيهان عبد المنعم تنفي تدهور علاقة سعاد حسني مع أسرتها

وقالت: "كانت متجمعة معانا بكل المناسبات، وكان ظهرها واجعها لكن كانت تاخد مسكن وتصير على الألم لكي تكون سعيدة معنا، وغير صحيح إن علاقتها بأهلها غير جيدة ".

جيهان عبد المنعم تحسم الجدل حول مقتل سعاد حسني

وواصلت أن سعاد قبل مقتلها سافرت على نفقتها للعلاج حتى تدخل رئيس الوزراء وقتها كمال الجنزورى وقرر علاجها على نفقة الدولة".

واستكملت: "كانت فاكرة إنها هتتعالج 3 شهور وترجع لكن علاجها طول جدا، وكانت العلاقات الأسرية بيننا قوية جدا".

واختتمت: "جالها العصب السابع، واضطرت إلى اللجوء إلى الكورتيزون فزاد وزنها، وعانت ألما شديدا فى ظهرها، وكانت حزينة لأن التمثيل قائم على ريأكشنات الوجه".