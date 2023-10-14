نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهاء سلطان يعلن عن تأجيل حفلته بالكويت تضامنًا مع فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان بهاء سلطان، عن تأجيل حفلته التي كان من المقرر إقامتها أمس في الكويت وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب قائلًا: “تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق وحدادا على أرواح الشهداء…تم تأجيل حفل الفنان بهاء سلطان في دولة الكويت اليوم لحين اشعار آخر.. اللهم آمن روعهم واحفظهم وارزقهم الأمن والآمان يارب. رحم الله الشهداء".

منشور بهاء سلطان

ما هي أجدد أعمال الفنان بهاء سلطان ؟

وفي سياق منفصل يذكر أنه طرح الفنان بهاء سلطان أغنية (دادينا) وذلك عبر القناة الرسمية لشركة "روتانا" بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية (دادينا) هي من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي: أحمد عادل، ميكس: ماهر صلاح، ماستر: جلال حمداوي.

بهاء سلطان

ماذا تقول كلمات أغنية دادينا لـ بهاء سلطان؟

عملنا كل حاجة صح

مع اللي غدروا بينا

وياما لعبوا بينا

وقلنا ما علينا

لكن خلاص ده كله بح

م الطيبة إحنا إتعافينا

وفهمنا مين معانا

وعرفنا مين علينا

نشيل ليه شيله مش شيلتنا

و نخش ليله مش ليلتنا

ما فضيناها سيرة

ما بالسلامة نشوف راحتنا

ده احنا ضحينا ب حياتنا

عملنا حاجات كتير

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

دادينا دادينا دادينا وهاتينا

دادينا ماحدش مقدر هاتينا

و أخرة ده كله إتنسينا

يا عيني يا عيني يابا

يا عيني يا عيني يابا

يا عيني يا قلبي علينا

فيها اللى قل وإستغل

و اللى باعنا بيعه

عاشرنا ناس فظيعه

ناس محتاجين قطيعه

قابلنا شر شفنا غل

وقولنا توبه يابا

عايشين في وسط غابه

بهاء سلطان

ما هي آخر أعمال الفنان بهاء سلطان ؟

ويذكر أن آخر أعمال بهاء سلطان هي أغنية "شكر خاص" وهي من كلمات خالد تاج الدين، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل.

وأيضًا من آخر أعماله، أغنية "العمر كله" من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.