تعرف على أبرز تصريحات شيرين وخالد دياب ببرنامج "معكم منى الشاذلي"

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاعت الكاتبة شيرين دياب وشقيقها خالد دياب، أن يخطفا الأنظار بأحدث ظهور لهما من خلال برنامج “معكم منى الشاذلى”.

وكشف الثنائي خلال المقابلة عن كواليس مسلسل تحت الوصاية، وغيرها من الأمور.

وقالت شيرين، خلال لقاءها مع الإعلامية منى الشاذلي، "كيف لا يمكن للأم التصرف فى أموال أطفالها بعد فقدان الأب".

شيرين دياب: “تحت الوصاية” ليس مسلسلا تجاريا

وأضافت: "تحت الوصاية" ليس مسلسلا تجاريا لكن شركة ميديا هب تحمست للمشروع، وتفاجأنا من موقفهم وكان لديهم شجاعة اختيار الموضوع لأنه يبدو اجتماعيا وليس تجاريا للمنافسة به فى رمضان".

وفي نفس السياق، قال المخرج والسيناريست خالد دياب: "عرضنا على الأستاذ محمد سعدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 5 موضوعات، واستقر على فكرة المجلس الحسبي، واشتروا الموضوع قبل كتابته".



أبطال مسلسل" تحت الوصاية"

مسلسل تحت الوصاية بطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من النجوم، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى جوهر.

تعرف على أحداث مسلسل "تحت الوصاية"



ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول حنان، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال، وتصدر المسلسل الترند فور عرضه على الشاشة.