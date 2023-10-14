نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التحضير للجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" والعرض بداية العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدء صناع عمل مسلسل "وبينا ميعاد" التحضير للجزء الثاني منه وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في وقت عرضه، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنباء عن أن الجزء الثاني سوف يكون جاهز للعرض في بداية العام المقبل 2024.

سيكون أيضًا فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" هو نفس فريق عمل الجزء الأول، وشوف تنضم الفنانة الشابة أميرة أديب إلى فريق عمل الجزء الثاني منه.

مسلسل وبينا ميعاد

وفي سياق متصل يذكر أن الفنان صبري فواز قد سأل الجمهور عن رأيهم في عمل جزء ثاني من المسلسل وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وقد أنهالت التعليقات الإيجابية على ذلك المنشور.

إشادات الجمهور بالجزء الأول من مسلسل "وبينا ميعاد"

وفي سياق متصل يذكر أنه استطاع المسلسل أن يصنع بهجة ومصداقية غير عادية من خلال أحداثه، ونجومه الذين أصبحوا جزء لا يتجزأ من يوم المشاهدين سواء من خلال مشاهدة الحلقات أو التحليلات للمشاهد والحلقة النهائية

جمع العمل في مشاهدة جمعة العائلة وخلافاتهم، ناقش العديد من القضايا والتي اصبحت بشكل أو بأخر موجودة في مجتمعنا، ناقشها العمل بشكل سلسل وبعيد عن المبالغة.

كما ركز العمل خلال أحداثه على مشاكل الشباب وسن المراهقة، وأيضا انفصال الآباء وزواجهم من اشخاص اخرون وما يسببه من مشاكل نفسية على الأولاد.

ما هو فريق عمل الجزء الأول من مسلسل "وبينا ميعاد"؟

ونال مسلسل "وبينا ميعاد" إعجاب الجمهور منذ بداية عرض الحلقات الأولي منه حتي الحلقة الثلاثون منه ولقي المسلسل تفاعل كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والمسلسل من بطولة صبري فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، خالد أنور، بسمة، وفاء صادق، داليا شوقي، أيه سليم، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، كنزي رماح، محمد العزازي ونخبة أخري من النجوم.

وبينا ميعاد" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني. من تأليف وإخراج هاني كمال.

ما هي أحداث الجزء الأول من مسلسل “وبينا ميعاد” ؟

"وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

يدور العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.