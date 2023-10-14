نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. السينما المستقلة تحتفي بانتصارات أكتوبر ومركز جمال عبد الناصر يختتم النشاط الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الساعة الخامسة مساء اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر فعاليات "نادي السينما المستقلة" الذى يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع الصندوق، وذلك احتفالًا بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة.

أبرز أفلام سينما الهناجر احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر



تتضمن الإحتفالية عرض أفلام: "تحية لمقاتل مصرى" إخراج "صلاح التهامى"، "١٠٠ درجة" للمخرجه "أسماء يعقوب"، و"عودة" للمخرج "مصطفى غلاب"، يعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.

كما يشارك في الاحتفالية اللواء أركان حرب محمد عبد القادر من أبطال حرب أكتوبر ويتناول ذكرياته والدور البطولي للجيش المصرى فى حرب أكتوبر، والكاتب والناقد مجدي الشحري المشرف على نوادي السينما بالمركز القومي للسينما.



مسرحية أحلام سعيدة في ختام النشاط الصيفي بمركز جمال عبد الناصر



يختتم مركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية النشاط الصيفي في الساعة الثامنة مساءً بالعرض المسرحي "أحلام سعيدة"، العرض نتاج ورشة مسرح الطفل التي استمرت على مدار شهور الصيف تحت إشراف الفنانين: محمد نجله، أيام الهواري، وأيمن الليثي.



يتناول العرض المسرحي أحلام سعيدة رؤى مختلفة لقصص الاطفال المعروفة، تدريب وتمثيل: أيمن الليثي وأسامة الهواري، تدريب صوت وغناء: آن هشام، كلمات الأغاني والالحان: مصطفى خليفة، مساعد مخرج هيام عفيفي، مخرج منفذ:عرفة علي، وإخراج: محمد نجله.