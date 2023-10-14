لهذا السبب.. سعاد حسني تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة الراحلة سعاد حسني، محرك البحث جوجل في الساعات الماضية، بعد حلول جيهان عبد المنعم شقيقتها ضيفة في برنامج “ معكم ” مع الاعلامية منى الشاذلي المذاع على قناة ON، وكشفت عن العديد من الأسرار والحكايات في حياة السندريلا، وحقيقة انتحارها.

حقيقة زواج العندليب من سعاد حسني



وقالت السيدة جيهان عبد المنعم خلال الحلقة إن العندليب عبد الحليم حافظ كان جار سعاد حسني في منطقة الزمالك، وكانا ينظران إلى بعضهما من الشرفة، وأنها كانت تراه كثيرًا خلال فترة زواجهما التي استمرت 6 سنوات ونصف.

كواليس زواج شقيقة سعاد حسني

وكشفت جيهان عبد المنعم شقيقة سعاد حسني عن كواليس زواجها قائلة: "جوزي جاء من حرب 73 قال لي لازم أتجوز النهاردة، وسعاد حسني قالت له هجوزهالك النهاردة، وبالفعل أعطتني فستانًا من دولابها وطرحة، وتم الزواج في بيتها".

أبرز المواقف الطريفة أثناء تصوير سعاد حسني في فيلم الزوجة الثانية

وحكت شقيقة سعاد حسنى موقفًا طريفًا حدث للسندريلا خلال تصوير "الزوجة الثانية"، وقالت: "عمدة القرية في فيلم الزوجة الثانية كان عايز يتجوز سعاد حسني، وقال لها قبل ما تمشي من هنا تتجوزيني، بالرغم من أنها كانت متزوجة، واضطر المخرج صلاح أبو سيف لتغيير القرية التي يصورون بها الفيلم".

أمنية سعاد حسني في أواخر حياتها

وكشفت جيهان عبدالمنعم عن أمنية سعاد حسي في آواخر حياتها، قائلة: "كان نفسها تتجوز وتخلف، في مسلسل أنا وهو وهي وزنها تقل شوية وكانت مش بتاكل عشان تخس".