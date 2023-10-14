غدًا.. الإذاعة المصرية وأغاني العبور بصالون مقامات بقصر الأمير بشتاك

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية "صالون مقامات" بالتعاون مع الإذاعة المصرية، وذلك في الساعة الثامنة مساء غد الأحد الموافق 15 أكتوبر، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور خمسين عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة.

صالون مقامات بقصر الأمير بشتاك



يستضيف الصالون والذي يقام هذا الشهر تحت عنوان " الاذاعة المصرية واغانى العبور" الدكتور محمد لطفي رئيس شبكة البرنامج العام والحديث عن أغاني العبور التي صنعت حالة وجدانية عند المصريين وارتبطت معهم بساعات النصر، يصاحب الصالون فقرة غنائية تتضمن عدد من الاغانى الوطنية التي اشتهرت أثناء حرب اكتوبر أداء المطربة اسماء الدسوقي.



الصالون إعداد الناقدة د. إيناس جلال الدين، وفكرة الفنان القدير الراحل محسن فاروق.

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة في نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.