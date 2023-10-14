نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل "حق عرب"..أبرز الأعمال الشعبية للنجم أحمد العوضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل أحمد العوضي خلال هذه الفترة تصوير مسلسل “حق عرب”، الذي من المقرر أن ينافس به في السباق الرمضاني المقبل، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الشعبية، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

أعمال شعبية لأحمد العوضي



مسلسل “حق عرب”، هو عمل شعبي أكشن، لكنه ليس العمل الشعبي الأول الذي يقدمه النجم أحمد العوضي، حيث قدم هذه التيمة من قبل في عملين، أولهما مسلسل “اللي ملوش كبير”، الذي عرض في موسم رمضان 2021، وجسد خلاله شخصية سيف الخديوي، وهو رجل قوي ذو سُلطة، كما قدم هذه التيمة أيضًا في مسلسل “ضرب نار”.



مشاركة أحمد العوضي في فيلم الاسكندراني



وفي سياق آخر، بدأ النجم أحمد العوضي، تصوير فيلمه الجديد والذي يحمل اسم "الإسكندراني" داخل ديكور حي الأنفوشي بمدينة الإنتاج الإعلامي منذ أيام، ويجسد أحمد العوضي وبيومي فؤاد نفس الشخصية، ولكن شخصية الأول في مرحلة الشباب، بينما بيومي في المراحل المتقدمة من العمر.

من هم أبطال فيلم الإسكندراني؟



فيلم "الإسكندرانى" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته النجم أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف

ما هي آخر أعمال أحمد العوضي؟

يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي كان مشاركته في مسلسل ضرب نار الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، ومسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الاتربي، سهير المرشدي، دنيا المصرى، اسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.