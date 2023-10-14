نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنزعج وأصحى على الحقيقه المره.. شهيرة تحيي ذكرى رحيل محمود ياسين برسالة مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة شهيرة على إحياء الذكرى السنوية الثالثة لرحيل زوجها النجم محمود ياسين، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

منشور شهيرة



نشرت شهيرة صورة لها برفقة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، وعلقت عليها قائلة: "صباح حزين؛ لأنه الصباح الذي رحلت فيه ولن تعود، أعيش الأيام وتمر مع إحساسي الغريب بأنك موجود، وإذا جاءت سيرتك العطرة وقال أحدهم الله يرحمه، أنزعج وأصحي على الحقيقه المره للحظات وتمر الأيام والشهور والسنين ومازلت أنت أنت وأنا أنا".

شهيرة عن الراحل محمود ياسين: أنت الحبيب والصديق والضهر والسند

وتابعت: "أنت الحبيب والصديق والضهر والسند وأنت القلب النابض بالحب لكل من حولك، أنت الحكمة والوعي والحنان والإحتواء، وأنا التي تعاني من البعاد والإشتياق لكل تفاصيل الحياة معك، الأيام الصعبة والأيام الحلوة والجميله كروحك الطيبه، نم ياحبيبي في سلام وتنعم بما أتاك الله من فضله بإذنه وكرمه، دعواتكم لحبيبي وحبيبكم ".

ما هي آخر أعمال النجم محمود ياسين؟

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال النجم محمود ياسين السينمائية، مشاركته في فيلم" جدو حبيبي"، بطولة لبنى عبد العزيز، سامي مغاوري، بشرى، أحمد فهمي، حسن مصطفى، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.