نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته..تعرف على المسيرة الفنية لـ محمود ياسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكرى وفاة فتي الشاشة العربية، الذي رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر، ولكن مازالت أعماله عالقة في أذهان الجمهور حتى الآن،وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات والمحطات في حياته.



نشأة محمود ياسين

ولد محمود ياسين في مدينة بورسعيد، يوم 2 يونيو 1941، حيث حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس وعمل بالمحاماة في بداية حياته، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي بعد تقدمه للاختبارات الخاصة به ورفض تعيين القوى العاملة له في بورسعيد.

رحلة محمود ياسين على المسرح

بدأت رحلته في المسرح من خلال مشاركته في مسرحية «الحلم» من تأليف محمد سالم وإخراج عبدالرحيم الزرقاني، بعدها بدأت رحلته الحقيقية على خشبة «المسرح القومي» والذي قدم على خشبته أكثر من 20 مسرحية أبرزها: «وطني عكا، عودة الغائب، واقدساه، سليمان الحلبي، الخديوي، الزير سالم، ليلة مصرع غيفارا، ليلى والمجنون».

من دور صغير لـ فتى الشاشة الأول..رحلة محمود ياسين بالسينما



كانت البداية بأدوار صغيرة من خلال أفلام الرجل الذي فقد ظله، القضية 68، شيء من الخوف، حتى جاءته فرصة البطولة الأولى من خلال فيلم «نحن لا نزرع الشوك» مع شادية ومن إخراج حسين كمال، ثم توالت أعماله السينمائية ليصل رصيده لأكثر من 150 فيلمًا، حصد خلالها لقب «فتى الشاشة الأول»،ومن أهم افلامه وهو كبير السن فيلم الجزيرة مع أحمد السقا.



مشوار محمود ياسين يكلل بـ 50 جائزة



حصل على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات في مصر وخارجها وكلها جوائز لها أهميتها عنده فقد حصل على: جوائز التمثيل من مهرجانات طشقند عام 1980، ومهرجان السينما العربية في أميركا وكندا عام 1984، ومهرجان عنابة بالجزائر عام 1988، حصل على جائزة الدولة عن أفلامه الحربية عام 1975، جائزة الإنتاج من مهرجان الإسماعيلية عام 1980، اختير رئيس تحكيم لجان مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عام 1998 ورئيس شرف المهرجان في نفس العام إلى جانب توليه منصب رئيس جمعية كتاب وفناني وإعلاميي الجيزة، كما حصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان التلفزيون لعامين متتالين 2001، 2002،تم اختياره عام 2005 من قبل الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة لمكافحة الفقر والجوع لنشاطاته الإنسانية المتنوعة.

محمود ياسين ومرض الزهايمر

وحول ما تردد عن والده الفنان الراحل محمود ياسين قد أصيب بالزهايمر في آخر أيامه، تحدث نجله الفنان عمرو محمود ياسين عن هذا الامر، قائلًا:" الوالد مر بمراحل مرضية مختلفة وثيقة بتقدم السن وأنه كان وعيه جديًا حتى بدأت الإصابات في أعضاء جسده وتعطل بعضها، الأمر الذي أثر على وعيه ولكنه لم يصب بالزهايمر".

وفاة محمود ياسين

رحل عن عالمنا محمود ياسين، الذي يعتبر واحدًا من أهم نجوم جيله، ومن أهم ممثلين في تاريخ الفن المصري، في يوم 14 أكتوبر من عام 2020، عن عمر ناهز الـ79 عامًا.