نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. هشام عباس يحيى حفلًا غنائيًا في أبو ظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب هشام عباس، لإحياء حفله الغنائي الجديد في أبو ظبي، يوم السبت الموافق 4 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة مميزة من أجمل ما قدم خلال مشواره الفني.



ما هي آخر حفلات هشام عباس؟

وفي سياق آخر، أحيا المطرب هشام عباس مؤخرًا حفلًا غنائيًا في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء،وقد نال إعجاب وتفاعل العديد من محبيه وجمهوره حيث غنى باقة مميزة من أغانيه الحديثة والقديمة من بينها: "قول عليا مجنون، شوفي، سامع قلبي، طول ما انت بخير، يتربى في عزو، أحلى ما فيكي، زمان وأنا صغير".



ما هي تصريحات هشام عباس حول حفله في مهرجان القلعة؟

وأعرب الفنان هشام عباس عن سعادته بالمشاركة في حفلات مهرجان القلعة، كما عبر عن سعادته بلقاء جمهوره في الحفل قائلًا في تصريحات تليفزيونية له عبر شاشة الحياة إن الجمهور لديه حنين لنجوم التسعينيات لأنها كانت أغانى لديها ذكريات جيدة مع الناس والشباب بدأ يشعر بها ويتأثر بها.

وأكد هشام عباس على أنه يحضر ألبومًا جديدًا وسوف يصدر أول أغنية له قريبًا، مُضيفًا:"أقدم أغاني مع عزيز الشافعي وعلي فتح الله وأسامة عبد الهادي وأسامة عبد المنعم وأحمد عادل، وهناك أغانى أقدمها مع أناس جديدة مثل مؤمن سالم ومحمدى وفريق بلاك تيما قدم لى أغنية جديدة والألبوم سيعجب الجمهور إن شاء الله".