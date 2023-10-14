طارق صبري يكشف كواليس ارتباطه بشيري عادل: حياتي اختلفت بعد الزواج

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان طارق صبري أنه يحب مجال الهندسة بجانب مجال الفن ومجال التقديم الإذاعي، معلقًا:" لو عرض علي أي فرصة تقديم برنامج إذاعي سأقبل فورًا لكن يكون على قدر وقيمة كبيرة".

تصريحات طارق صبري

وحول مشاركته في أكثر من عمل في آن واحد، تابع طارق صبري خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، بقدر أفصل ما بين أكتر من عمل، ومقولة" صاحب بالين كداب خاطئة"، وحاليًا أقوم بتصوير سلسلة حكايات 55 «مشكلة حب»، وسأقدم شخصية سليم.

طارق صبري يتحدث عن علاقته بالزعيم عادل إمام

وبشأن علاقته بالزعيم عادل إمام، نوه أنه على تواصل دائم مع الفنان عادل إمام؛ باعتباره ثروة قومية، والتقيت به أول مرة في «أستاذ ورئيس قسم» وكان بيندهني إننا نراجع البروفة مع بعض لكسر قلقي وخوفي.

وعلق طارق صبري قائلًا: "تمنيت العمل مع عبلة كامل ونور الشريف ومحمود عبد العزيز، والوقت لم يسعني لهذه الفرصة".

ماذا قال طارق صبري عن شيري عادل؟

وبشأن علاقته بـ زوجته الفنانة شيري عادل، اختتم: حبيت فيلمين بلبل حيران وأمير البحار دول لـ شيري عادل، ومكنتش مخطط للارتباط والزواج منها، واشتغلت معاها قبل كدا لكن مكانش في شعور بالارتباط، وسنقوم بتقديم عمل تشاركي (فيديو) قريبًا، وهي شاطرة في الطبيخ جدًا، وحياتي اختلفت جدًا بعد الزواج.

ووجهت الإعلامية شيرين سليمان رسالة لشيري عادل قائلة: «يا شيري خلاص دخلي طارق البيت هو كويس وبيشكر في أكلك كمان».



