رانيا فريد شوقي تكشف حقيقة تصوير موسم رابع من مسلسل المداح.. فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة رانيا فريد شوقي، على حقيقة تصوير جزء رابع من مسلسل المداح، مضيفة: «في كلام بيتقال بس لسه مفيش حاجة لحد دلوقتي».

تصريحات رانيا فريد شوقي في برنامج سبوت لايت

وقالت رانيا فريد شوقي خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إنه حتى الآن لم يتم تقديم أي سيناريوهات للمشاركة في أي عمل فني، كما أنها لم تتابع أي أفلام خلال فصل الصيف، موضحة أنها قضت الصيف في التنزه.

وتابعت: التواجد أما البحر بعيدًا عن التكدس يكسب الإنسان طاقة ويجعله صاف الذهن، مضيفة أن بعد نهاية أكتوبر قد يتم عرض بعض الأعمال عليها.