نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤرخ حرب أكتوبر الوحيد..في ذكرى وفاة محمد راضي تعرف على مسيرته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد محمد راضي المخرج،الذي قدم عدة أعمال قديمة على جميع الأجيال، فلا أحد يمل من مشاهدة فيلم الإنس والجن الذي يعتبر من أبرز أعماله الفنية، وفي السطور التالية يرصد الفجر الفني أبرز المعلومات عنه.

النشأة

ولد محمد راضي في محافظة الغربية عام 1939، وتخرج في كلية الحقوق عام 1962 قبل أن يحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1964.



بداية الرحلة الفنية

بدأ محمد راضي مسيرته الفنية فى التلفزيون حيث قدم عددا من الأفلام التسجيلية، ثم قام بتقديم فيلمين روائيين قصيرين وهما الفراشة والمقيدون للخلف، ولاقى الفيلمين ردود أفعال إيجابية مما شجعه على تقديم أفلام سينمائية مثل الحاجز والأبرياء وأن وأبنتى والحب

محمد راضي..مؤرخ حرب أكتوبر

وبعد انتصار أكتوبر عام 1973 بدأ راضي خطوة جديدة في مسيرته تهتم بالتاريخ وتقديم حكايات مختلفة عن الحرب، فقدم أبناء الصمت عام 1974 والعمر لحظة عام 1978، بالإضافة إلى وراء الشمس الذي يدور حول المعتقلات السياسية عبر نسكة 67، وأخيرًا فيلمه "حائط البطولات" الذي انتهى من إخراجه عام 1999



قبل رحيله أخر أعمال محمد راضي



وكانت أخر أعمال المخرج الكبير محمد راضي مسلسل الكومي لإلهام شاهين وممدوح عبد العليم وهشام سليم وكانت تدور قصته في إطار درامي حول شاب من الصعيد من عائلة فقيرة، والذي كان يحلم بأن يصبح غنيًا، وعندما يفشل في ذلك يفكر في النزول للقاهرة حتى يستطيع تحقيق حلمه.



أبرز الأفلام



اتجه محمد راضي للإخراج السينمائي، ونالت أعماله الفنية إعجاب النقاد والجمهور حتى أصبح من أبرز صناع الفن، وأخرج عدة أفلام سينمائية منها فيلم " الجحيم، الأبرياء، حائط البطولات،الإنس والجن، وراء الشمس، موعد مع الرئيس، موعد مع القدر، أمهات في المنفى، الهروب من الخانكة ".



كما أنتج محمد راضي، عدد من الأفلام السينمائية منها " فتاة من إسرائيل، الإنس والجن،حبك نار، فيلم هندي، ثلاثة على الطريق، أغنية على الممر ".



تكريم المخرج محمد راضي



كرم المخرج محمد راضي عن مشواره الفني في الإخراج والإنتاج السينمائي حيث تم تكريمه في الاحتفال بمئوية السينما، وفي المهرجان القومي الحادي عشر 2005، كما تم إصدار كتاب عنه بعنوان " محمد راضي فارس من زمن الصمت".

كما تم تكريمه من الجمعيات الأدبية والفنية مثل رابطة الأدب الحديث،والكتاب والأدباء بالإسكندرية، وفناني الشاشة تقديرا لمشواره المتميز.



وفاة المخرج محمد راضي

توفي المخرج السينمائي المصري محمد راضي عن عمر يناهز 77 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث يشيع جثمانه في مدينة نصر.