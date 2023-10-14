هاني شاكر يعلن عودته للتمثيل: انتظر المشاركة فى مسلسل مع أيمن سلامة.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان هاني شاكر، عن أسباب ابتعاده عن التمثيل وعدم المشاركة في الأفلام السينمائية لأكثر من 40 عامًا، مضيفًا: « الأفلام القديمة متكررش».

تصريحات هاني شاكر في برنامج سبوت لايت

وقال خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إن حب الجمهور وسام على صدره، معقبًا: «سعيد بحالة الحب اللي بشوفها في وجوه الجمهور، الحب دا نفسي ربنا يدومه عليا».

نفسي اشارك في عمل فني درامي.. هاني شاكر يكشف حقيقة عودته للتمثيل

وعن حقيقة عودته للتمثيل، أوضح هاني شاطر، أن المخرج أيمن سلامة عرض عليه المشاركة للتمثيل في أحدى المسلسلات، ولكن في انتظار وجود شركة إنتاج للعمل، معقبًا: «أنا غنيت ومثلت في أفلام وقدمت مسرح، ولكن نفسي اشارك في عمل فني درامي».