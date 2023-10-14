نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل عرض برنامج "حبر سري" تضامنًا مع فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن برنامج حبر سري عن تأجيل عرض الموسم السابع من البرنامج تضامنا مع الشعب الفلسطيني ونظرًا للأحداث التي تشهدها مدينة غزه حاليًا.

ونشرت الإعلامية أسما إبراهيم منشور للبرنامج يعلن فيه تأجيل عرض الموسم السابع وفية " نظرًا للأحداث المأساوية التي تشهدها فلسطين قررنا تأجيل عرض الموسم السابع من برنامج حبر سري "

أسما إبراهيم تنتهي من تصرير برنامج حبر سري الموسم السابع

من ناحية أخري أنتهت الاعلامية أسما إبراهيم من تصوير عدد كبير من حلقات الموسم السابع والذي سوف تستضيف بة عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي من بينهم النجم أحمد العوضي.

معلومات عن برنامج خبر سري

برنامج حبر سري يعرض علي شاشة القاهرة والناس تقدمة الإعلامية أسما إبراهيم.