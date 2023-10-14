نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم محمد الشقنقيري.. فنانين تعرضوا لحادث سير عام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادة مايثير تعرض المشاهير والفنانين لحوادث سير قلق جمهورهم ومتابعيهم لمعرفة آخر تطورات حالاتهم الصحية وكان آخرهم الفنان محمد الشقنقيري الذي تعرض لحادث سير في يوم الخميس الماضي على طريق إسكندرية الصحراوي.

فنانين تعرضوا لحادث سير 2023

محمد الشقنقيري

تعرض محمد الشقنقيري، صباح يوم الخميس الماضي لحادث سير على طريق إسكندرية الصحراوي، وذلك بعد عودته من الإسكندرية في الساعات الأخيرة.

ويرجع سبب الحادث لاختلال عجلة القيادة في يد محمد الشقنقيري، مما عرضه لحادث سير وأدى به إلى بعض الإصابات الطفيفة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى، للخضوع لبعض الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وللاطمئنان على حالته الصحية.

وفاء عامر

وكانت وفاء عامر قد تعرضت إلى حادث سير في شهر يونيو الماضي، مؤكدة أنها نجت من الحادث بأعجوبة شديد.

وكتبت وفاء عامر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" قائلة:" الحمد لله رب العالمين، الحمدلله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.. حادث ونجوت بأعجوبة.. أعتذر على عدم الرد".

مي سليم

وكانت تعرضت مي سليم لحادث سير في شهر مايو الماضي على الطريق الدائري باتجاه المعادي.

كتبت مي سليم عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، "حقيقي المواقف الصعبة بتبين معادن الناس ومحبتهم وانا ربنا انعم علي باجدع اخوات وجمهور، عاجزة عن الشكر لكل من سأل علي بمكالمة أو رسالة. انا ولله الحمد بخير وبحمد ربنا على كل حاجة هو كتبهالي شكرا وربنا ما يوريكم اي حاجة وحشه ابدا الحمد لله الذي نجانا ووهبنا الحياة من جديد".

ونتج عن الحادث تحطم سيارة مي سليم مع 3 سيارات أخرى وأصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث التصادم.

طارق النهري

وكان طارق النهري قد تعرض إلى حادث سير على طريق الفيوم في شهر إبريل الماضي، موضحًا أن الحادث أدى إلى تعطيل سيارته أثناء ذهابه لتصوير حلقة ببرنامج الحياة اليوم.



وقال طارق النهري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يعرض على قناة "الحياة"، وكان من المقرر الظهور به اليوم، علق: "الناس كرهت عائلة فتح الله وفي برند شهير باسم فتح الله خرجوا للتبرأ من عائلة فتح الله التي قامت بمعاداة عائلة جعفر العمدة".



وأضاف: "بعتذر ليكم وللجمهور وشديد الاعتذار لأني عامل حادث بسيارتي على طريق الفيوم والسيارة بها عطل أيضا بعد الحادث والدنيا بايظة معايا نهائي، وبعتذر لعدم حضوري الحلقة".

طارق الشيخ

وفى مارس الماضي، تعرض المطرب الشعبي طارق الشيخ لحادث سير نتج عنه اصابته بكسر فى قدمه، وخضع لعملية جراحة عاجلة.

ونشر وقتها عبر حسابه الخاص على فيسبوك، صورة لقدمه بعد الحادث الذى تعرض له، وعلق قائلا: "تعرضت الحادث صباح اليوم وأرجو الدعاء العاجل وجارى إجراء عملية".