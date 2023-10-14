نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل "صوت وصورة" (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر متابعي وجمهور النجمة حنان مطاوع موعد بدء مسلسلها الجديد، والذي يحمل اسم "صوت وصورة" اليوم عبر شاشة قناة DMC، ومنصة watch it الإلكترونية والتي تسبق التلفزيون في عرض العمل بيوم.



ما هي أحداث مسلسل "صوت وصورة"؟

تدور أحداث مسلسل "صوت وصورة" حول جرائم القتل وتأثيرها السلبي على حياة البشر، وأيضًا يناقش خطر استخدام الذكاء الاصطناعي على الإنسان الذي يسئ استخدامه في المجالات المختلفة.



ما هي تصريحات حنان مطاوع عن مسلسلها الجديد صوت وصورة؟

كشفت الفنانة حنان مطاوع في تصريحات سابقة لها عن تفاصيل مسلسل "صوت وصورة " وقالت: "مسلسل صوت صورة تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وهنعرضه قريب فرحانة جدًّا بالمسلسل موضوع جديد وجريء جدًّا".

وأضافت حنان مطاوع: "مسلسل صوت وصورة جديد والحدوتة ساخنة وفيها إثارة وتشويق بناقش موضوع جديد خاص بالذكاء الاصطناعي بنحاول نقدم حاجات جديدة ومختلفة عن المستقبل".



من هم أبطال مسلسل "صوت وصورة"؟

يضم مسلسل "صوت وصورة " عدد من الفنانين على رأسهم حنان مطاوع، وهو من بطولة: "نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم".



مسلسل " صوت وصورة" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.