رانيا فريد شوقي: بناتي بيحقدوا عليا علشان أبويا.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي، أنها لا تتردد في المشاركة في أي عمل مسرحي لمؤسسة «أولادنا»، والتي تقوم على اكتشاف المواهب الفنية من ذوي الهمم.

تصريحات رانيا فريد شوقي

وقالت رانيا فريد شوقي خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إن ابنتها ملك تحب المودلز، مؤكدة أنها تتسم بالهدوء مع أطفالها في المنزل.

رانيا فريد شوقي تكشف عن علاقتها ببناتها

وتابعت: معرفش اضرب أطفالي في البيت، تربيتنا زمان غير الجيل الحالي، أحنا مش زي الأجيال دي، الوضع اختلف، مبقاش في فرق بين أم البنات وأم الأولاد، الأم الأكثر مسئولية في تربية الأبناء، كان نفسي أمي هي اللي تربي بناتي لأنهم صعبين جدًا، دول بيحقدوا عليا علشان بنت فريد شوقي».