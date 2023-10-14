نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي تكشف سبب رفض والدها دخولها عالم التمثيل.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي، أن الراحل الفنان فريد شوقي شخص طيب للغاية، معقبة:«أنا بنت أبويا، وماما عارفة كدا رغم إني بعشقها، لكن دائمًا بابا كان بيدلعني وصبور جدًا، كان بيسجل لينا شرائط كاست ومحتفظة بيها لحد دلوقتي».

تصريحات رانيا فريد شوقي

وقالت رانيا فريد شوقي خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إنه من شدة حبها لوالدها كانت تتمنى أن يكون لديها ابن مثله، موضحة أن والدها رفض فكرة دخولها عالم التمثيل بسبب صغر السن وبسبب الدراسة، ولكنه لا يمانع دخولي لعالم التمثيل.

رانيا فريد شوقي تكشف عن أقرب أعمال والدها لقلبها

وتابعت:" هناك العديد من الأعمال التي أعشقها للراحل فريد شوقي، ومن أكثر الأعمال المقربة ليا مسرحية الحرامية".