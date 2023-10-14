نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..انطلاق أولى حلقات "في المساء مع قصواء" على شاشة CBC بعد تطويره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود برنامج "في المساء مع قصواء" على شاشة cbc، اليوم السبت، في تمام الساعة ٩ مساءً، الذي تقدمه وتترأس تحريره الإعلامية والكاتبة "قصواء الخلالي"، وذلك بعد تطويره.

نبذة عن برنامج في المساء مع قصواء

حيث تحاور من جديد نخبة من المتخصصين وتناقش أهم القضايا المحلية، والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل، في "توك شو" مسائي شامل كان يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع، مجددًا الاهتمام بالشأن السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، في شكل جديد، تتنوع ملفاته ومناقشاته بين كل ما يدعم قضايا صناعة الوعي، وبناء الإنسان، ليعود البرنامج في مواعيد العرض السابقة على الهواء مباشرة؛ من السبت إلى الثلاثاء، الساعة التاسعة مساء، ولمدة ساعتين، وتكون الإعادة كذلك في الساعة الثامنة صباح اليوم التالي.



نبذة عن الإعلامية قصواء الخلالي

جدير بالذكر أن الإعلامية قصواء الخلالي قدمت خلال مسيرتها الإعلامية العديد من برامج التوك شو الناجحة والمتميزة على القنوات المحلية والتليفزيون المصري، من بينها برنامج على اسم مصر، وبرنامج صباح الخير يا مصر، وصباح دريم، وفي المساء مع قصواء على قناة ten.

عودة قصواء الخلالي

يذكر أن الإعلامية قصواء الخلالي،قد أعلنت في الفترة الماضية عن عودة برنامجها "في المساء مع قصواء" على شاشة cbc خلال الفترة المقبلة وذلك بعد إجازة طويلة امتدت لشهرين تقريبًا لظروفٍ خاصة، حسب تعبيرها.

وكتبت قصواء الخلالي عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أعود قريبًا بإذن الله؛ لتقديم برنامج في المساء مع قصواء على شاشة cbc العزيزة، كبرنامج توك شو مسائي، شامل ومتنوع؛ في مواعيده السابقة، وبمحتوى يتجدد خلاله الكثير من الإضافات والملفات والقضايا، تتكامل جميعها مع عموم المحتوى المقدم عبر برامج التوك شو المتنوعة للشركة، والتي نتنافس جميعًا خلالها بمهنية وموضوعية، لخدمة المشروع المصري الكبير في صناعة الوعي؛ والذي نعيشه حاليًا، ونحن نمر بذكرى أيامٍ فارقةٍ في تاريخ المصريين، ووعيهم، واستمرار حضارتهم العظيمة بحفظ الله القادر؛ الذي كفى مصر وأهلها شر المكائد، والأحقاد، وسواد القلوب، وخيانة الأمانات، وتدمير الأوطان، وألهمنا جميعًا؛ حسن الاختيار، وخير القرار، والحمد لله"