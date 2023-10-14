نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. حفل زفاف مجدي الهواري على الاستايلست دنيا عبد المعبود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل المخرج مجدي الهواري غدًا بحفل زفافه غدًا الإثنين على مصممة الأزياء الاستايلست دنيا عبد المبعود، وذلك بعد انفصاله لمدة خمس سنوات عن الفنانة غادة عادل.

تعليقات الجمهور على زواج مجدي الهواري

وكتب مجدي الهواري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشور قال فيه: "الحمد لله"، وجاءت التعليقات عليه، كالآتي: "مبروك"، "مبروك يا عريس"،وحتى الآن لم يعلن عن زواجه بشكل رسمي.

مجدي الهواري ينتج جزء ثاني من فيلم 55 إسعاف

ويستعد المخرج المصري مجدى الهوارى لإنتاج جزء ثانى من فيلم «55 إسعاف» الذي قدمه الثنائي أحمد حلمي، ومحمد سعد ومعهم غادة عادل، بعنوان «66 مطافي»، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه.

وقال مجدي الهواري في تصريحات صحفية له إن فيلم 55 إسعاف كان سيقدمه الفنان الراحل علاء ولي الدين وسيشاركه البطولة الفنان محمد هنيدي، وليلي علوى ولكن لظروف ما تم تغير فريق العمل بالكامل.

نبذة عن دنيا عبد المعبود

قدمت الاستايلست دنيا عبد المعبود، مؤخرًا، عددًا من الأعمال الفنية المميزة التي جعلتها محط أنظار الجمهور، بعد ظهورها فيلم «وش في وش»، مؤخرا.

معلومات عن دنيا عبد المعبود

دنيا عبد المعبود درست في معهد السينما، قسم ديكور وأزياء، وبدأت عملها قبل أن تنهي دراستها، فكان أول أعمالها فيلم «بنات العم» مع الثلاثي هشام ماجد وأحمد فهمي وشيكو.

كما تولت مسؤولية الأزياء في عدد كبير من الأعمال السينمائية كان من بينها فيلم «لا مؤاخذة» وفيلم «وش في وش»، مؤخرا، بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، وأيضا فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي،

وعلى مستوى الأعمال الدرامية، قدمت مسلسل «ضرب نار» مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومسلسل «نحب تاني ليه» لياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، ومسلسل «30 يوم» لباسل الخياط، و«اللي ملوش كبير» مع ياسمين عبد العزيز والعوضي.