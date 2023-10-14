نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل "ورق التوت" على cbc وcbc دراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق عرض مسلسل "ورق التوت" على قناة cbc، اليوم، في تمام الثامنة مساء، ويُعرض المسلسل حصريًا لأول مرة على قناة cbc بدءً من يوم السبت في تمام الثامنة مساء، بينما يبث في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة cbc دراما.

من هم نجوم مسلسل ورق التوت؟

"ورق التوت" من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.

أحداث مسلسل ورق التوت

تدور أحداث مسلسل ورق التوت في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم.

كما يعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيره.



شريف سلامة يتعاون مع محمد رمضان في فيلم أسد الأسود

من ناحية أخرى، تعاقد الفنان شريف سلامة على فيلم جديد بعنوان “أسد الأسود“ مع النجم محمد رمضان، من تأليف وإخراج محمد دياب.

ما هي آخر أعمال شريف سلامة؟

جدير بالذكر أن اخر أعمال الفنان شريف سلامة فيلم "ساعة إجابة" مع نجلاء بدر، ومراد مكرم، غادة عادل، وسوسن بدر وغيرهم نخبة من النجوم. الفيلم من تأليف أحمد شيكو ومن إخراج مصطفى أبو سيف وتدور أحداثه حول طفل يتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفين وبالفعل تتحقق أمنيته ليعيش مغامرات مختلفة.