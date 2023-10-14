نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبا الرافعي: أهم حاجة عندي في التمثيل شركة الإنتاج وأتمنى عمل ديو مع سعد لمجرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة صبا الرافعي عن أهم ما يهمها عند دخول أي عمل جديد خلال استضافتها في برنامج فيس أوف والذى يعرض على شاشة قناة هي قائلة: "شركة الإنتاج والدور دول مهمين وبعدين المخرج ومدير التصوير.

سبب تأخير صبا الرافعي في الغناء

وكشفت عن السر وراء تأخرها في دخول عالم الغناء قائلة: "أنا كنت بكتب وكان عندى شوية ظروف فتأخرنا لأن البداية في كل شىء بتكون صعبة لأنى بحب لما بنزل بحاجة أنزل بيها صح".

وأضافت: على حسب السكة ممكن أكتب أغاني لمطربين أنا كتبت عن احباطات دراما فكتبت عن حاجات دراما وحاجات شقية وحاجات لبناني يوناني كلاسيكي شيك.

وكشفت عن رغبتها في عمل ديو غنائي قائلة: "اتمنى عمل ديو غنائي مع سعد لمجرد.

موعد عرض برنامج FACE OFF

برنامج FACE OFF تقدمه الإعلامية سارة نخلة على شاشة قناة هي يوميًا من السبت إلى الأثنين وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

https://fb.watch/nEhepeFZG6/?mibextid=NnVzG8~

نبذة عن قناة هي

قناة هي تعد أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين



برامج قناة هي

وتعرض قناة هي عدد من البرامج ومنها “ملفات” من تقديم أميرة بدر،وماما في المطبخ” لـ عزة جلال"، و"من غير نفسنة" تقديم الفنانات انتصار وبدرية طلبة ونوليا، و"المنسي" تقديم إنجي هشام، و"عركة ستات" تقديم إيناس النجار ومروة سليمان، و"سكينة معجون" تقدمه جينا فتحي، و"حياتنا أحلى" لـ سالي فؤاد، و"مطبخ ستي" إيمان ميرا، و"ست الحبايب" من تقديم هالة فهمي، و"دايما عامر" لـ دعاء عامر، و"ساعة عصاري" لـ عبير الشيخ"، “زووم ونص” نورهان عبد الفتاح، “دعوة فرح” لـ فرح شعبان، “فيس أوف” سارة نخلة.

تردد قناة هي

ويتم بث قناة على القمر الصناعي النايلسات على التردد: 10815.

القمر الصناعي هو: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.