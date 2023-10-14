الفنانة صبا الرافعى: "بدأت أول أعمالى في مصر رغم إنى لبنانية ومعنديش مشكلة أعيد التجربة مع ياسمين عبد العزيز"

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة صبا الرافعى عن بداية مشوارها الفني خلال استضافتها في برنامج فيس أوف والذى يعرض على شاشة قناة هي قائلة: " أنا عايشة في مصر من زمان ومن بدرى فصحبتى مرة بتقولى أن صحابنا بيقولوا أنها لبنانية وهي اصلا مصرية".

وكشفت عن سر اتقانها للكنه المصرية قائلة:" أنا لكنتى اتحسنت بسبب أنى بتفرج على مصرى كتير وبسمع اغانى مصرى".

وأكملت: شخصية فيروز أول شخصية عملتها في نصيبى وقسمتك تعلق بها الجمهور رغم أنى لما بشوفه بقول يمكن كنت أعمل احسن بس سبحان الله ويليله اللى ملوش كبير.

وأضافت: اشتغلت اللى ملوش كبير بناء على ترشيح ياسمين عبد العزيز ليا في ومعنديش مشكله اعيد التجربة مع ياسمين عبد العزيز تانى لو هي حبت.

برنامج "FACE OFF " تقدمه الإعلامية سارة نخلة على شاشة قناة هي يوميًا من السبت إلى الأثنين وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

الفنانة صبا الرافعى: بدأت أول أعمالى في مصر رغم أنى لبنانيه ومعنديش مشكلة أعيد التجربة مع ياسمين عبد العزيز

تحدثت الفنانة صبا الرافعى عن بداية مشوارها الفني خلال استضافتها في برنامج فيس أوف والذى يعرض على شاشة قناة هي قائلة: " أنا عايشة في مصر من زمان ومن بدرى فصحبتى مرة بتقولى أن صحابنا بيقولوا أنها لبنانية وهي اصلا مصرية".

وكشفت عن سر اتقانها للكنه المصرية قائلة:" أنا لكنتى اتحسنت بسبب أنى بتفرج على مصرى كتير وبسمع اغانى مصرى".

وأكملت: شخصية فيروز أول شخصية عملتها في نصيبى وقسمتك تعلق بها الجمهور رغم أنى لما بشوفه بقول يمكن كنت أعمل احسن بس سبحان الله ويليله اللى ملوش كبير.

وأضافت: اشتغلت اللى ملوش كبير بناء على ترشيح ياسمين عبد العزيز ليا في ومعنديش مشكله اعيد التجربة مع ياسمين عبد العزيز تانى لو هي حبت.

برنامج "FACE OFF " تقدمه الإعلامية سارة نخلة على شاشة قناة هي يوميًا من السبت إلى الأثنين وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

الفنانة صبا الرافعى: أهم حاجة عندى في التمثيل شركة الإنتاج وأتمنى عمل ديو غنائي مع سعد لمجرد

تحدثت الفنانة صبا الرافعى عن أهم ما يهما عند دخول أى عمل جديد خلال استضافتها في برنامج فيس أوف والذى يعرض على شاشة قناة هي قائلة: "شركة الإنتاج والدور دول مهمين وبعدين المخرج ومدير التصوير.

وكشفت عن السر وراء تأخرها في دخول عالم الغناء قائلة:" أنا كنت بكتب وكان عندى شوية ظروف فتأخرنا لأن البداية في كل شىء بتكون صعبة لأنى بحب لما بنزل بحاجة أنزل بيها صح".

وأضافت: على حسب السكة ممكن أكتب أغانى لمطربين أنا كتبت عن احباطات دراما فكتبت عن حاجات دراما وحاجات شقية وحاجات لبناني يوناني كلاسيكي شيك.

وكشفت عن رغبتها في عمل ديو غنائي قائلة:" اتمنى عمل ديو غنائي مع سعد لمجرد.