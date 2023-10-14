صبا الرافعي: "مكنتش عايزة أمثل ورفضت عروض المزة اللبنانية"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة صبا الرافعي عن تجاربها المختلفة بالعمل وذلك خلال استضافتها في برنامج فيس أوف والذى يعرض على شاشة قناة هي قائلة: "الإخراج صعب شوية الغنا حبيته أوى علشان بيطلع طاقة سلبية وحاجة أنتِ عايزة تقوليها بصوت عالى حلو أوي".

دخول صبا الرافعي عالم التمثيل

وكشفت عن طريقة دخولها لعالم التمثيل قائلة:" أنا مكنتش عايزة أمثل خطفونى وبدأت تمثيل قبل الإخراج بعدما خوضت تجربة التمثيل لأول مرة حبيت الموضوع وبعدها بدأت اتطلب في شغل".

وأكلمت: رفضت كتير عروض عايزة تحصرنى في شكل المزة اللبنانية أنا مخرجة.

موعد برنامج FACE OFF

برنامج "FACE OFF" تقدمه الإعلامية سارة نخلة على شاشة قناة هي يوميًا من السبت إلى الأثنين وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.



نبذة عن قناة هي

قناة هي تعد أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين



برامج قناة هي

وتعرض قناة هي عدد من البرامج ومنها “ملفات” من تقديم أميرة بدر،وماما في المطبخ” لـ عزة جلال"، و"من غير نفسنة" تقديم الفنانات انتصار وبدرية طلبة ونوليا، و"المنسي" تقديم إنجي هشام، و"عركة ستات" تقديم إيناس النجار ومروة سليمان، و"سكينة معجون" تقدمه جينا فتحي، و"حياتنا أحلى" لـ سالي فؤاد، و"مطبخ ستي" إيمان ميرا، و"ست الحبايب" من تقديم هالة فهمي، و"دايما عامر" لـ دعاء عامر، و"ساعة عصاري" لـ عبير الشيخ"، “زووم ونص” نورهان عبد الفتاح، “دعوة فرح” لـ فرح شعبان، “فيس أوف” سارة نخلة.



تردد قناة هي

ويتم بث قناة هي على القمر الصناعي نايلسات على التردد: 10815.

القمر الصناعي هو: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.