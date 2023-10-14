نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تعليق غادة عادل عقب استعداد مجدي الهواري لـ الزواج عقب انفصالهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر في الساعات الأخيرة اسم الفنانة غادة عادل واسم المخرج الشهير مجدي الهواري ساحات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب انتشار أنباء عن ستعداد الهواري للزواج من مصممة الأزياء نور عبد المعبود عقب انفصاله عن غادة بمدة طويلة.

وحرص الجمهور أن يعلق على الأمر ويظهر مدى استعجابه حول الأمر وذلك بسبب علاقة غادة والهواري القريبة والطيبة حتى عقب انفصالهم، حيث إنه صرح أنه لا يستطيع الزواج بعدها بسبب حبه الشديد لها، وللزواج بأخرى يجب أن تتقبل حبه لغادة عادل، الأمر الذي جعل الفنانة تدخل في حالة بكاء شديد.

دنيا عبد المعبود وغادة عادل ومجدي الهواري

رد غادة عادل على زواج مجدي الهواري

وفي سياق متصل، قد صرحت غادة من قبل في أحد اللقاءات التلفزيونية من فترة طويلة عن رد فعلها عند مجيئ يوم زفاف الهواري وقالت: "لو مجدي الهواري اتجوز هفرحله جدا من قلبي وهو يستحق إنه يعيش حياته.

وتابعت: قرار زواجي مش سهل عليا، مجدي الهواري كان بمثابة أب بالنسبة لي ولم يكن مجرد زوج فقط، مجدي الهواري شخصية تعلمت منها الكثير وحصل على النصيب الأكبر من حياتي.

معلومات عن دنيا عبد المعبود

دنيا عبد المعبود هي مصممة أزياء للمشاهير والأعمال الفنية وتعاونت مع مجدي الهواري في عدة أعمال فنية منها مسلسل دايما عامر ومسرحية هابي نيو يير، كانت متزوجة من مدير التصوير كريم أشرف ولديها منه بنت تدعى تيا.

كما أنها تجمعها علاقة صداقة قوية بالفنانة ياسمين عبد العزيز وتعاونت معها في عدة أعمال منها مسلسل اللي مالوش كبير..

آخر أعمال مجدي الهواري

يعتبر آخر أعماله هو مسلسل "دايمًا عامر" هو مسلسل اجتماعي يناقش قضية هامة جدًا وهي أزمة التعليم في مصر في العصر الحالي ويسلط الضوء على عدد من القضايا منهم التنمر، تفكك الأسرة، الهكر، تسريب الامتحانات، الدروس الخصوصية"

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، محمد محمود، ميرنا نور الدين، أحمد الشامي، سماء إبراهيم، يوسف الأسدي ونخبة كبيرة من النجوم ومن إخراج مجدي الهواري.

تحذير مجدي الهواري لمحمد صلاح

وجه المخرج مجدي الهواري رسالة تحذيرية إلى لاعب الكرة العالمي محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "فيس بوك" وذلك بسبب موقف صلاح تجاه نادي "ليفربول" والتفكير في البقاء فيه واستكمال الإنجازات أم الإنضمام إلى الدوري الإسباني وذلك منذ فترة طويلة

فكتب مجدي: "إلى محمد صلاح، أنت في خطر لو الجمهور اللي عملك اغاني بإسمك قلب الطاولة عليك هيرموك بالبيض..هيروح منك كل حاجة دوري وابطال اوربا حتي لقب الهداف".

وأضاف: "انت حولت الدوري الانجليزي إلى بورصة مش كورة ! وده في صالح المنافسين احسم وخذ قرارك وبلاش هيصة كتير كده ! مفيش حد من اساطير الكورة في العالم فضل كل ده هري في المفاوضات علشان ياخد قرار !!".

وتابع: "امشي أو اقعد اعمل اللي انت شايفه، بس خد قرار بلاش تحول تاريخك إلى صفقة ممكن تكسب وممكن تخسر بلاش إللي حواليك يخلوك محدث نعمة.لو انت نجم عالمي، احنا بنشجع كورة عالمية قبل مانت تتولد".