نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة عيد طليقة صدقي صخر في مسلسل "صوت وصورة" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة مروة عيد، حاليًا في مسلسل "صوت وصورة"، المقرر بدء أولى حلقاته اليوم عبر قناة DMC،

في تمام الساعة الثامنة مساءً، وهو

بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمباري، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مروة عيد: الجمهور سيكره شخصيتي في مسلسل “صوت وصورة” لإنها سيدة أنانية



وقالت مروة عيد في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور طليقة الفنان صدقي صخر، وهي إمرأة أنانية لا تفكر سوى في نفسها فقط، وهي شخصية جديدة عليها، وتشبه نماذج كثيرة في المجتمع، مؤكدة على أن الجمهور سوف يكره شخصيتها في العمل.

مروة عيد تكشف سبب حماسها لمسلسل “صوت وصورة”

وأشارت مروة عيد إلى أنها تحمست للمشاركة في مسلسل" صوت وصورة"، لأن العمل من إنتاج شركة أروما التي سبق وتعاونت معهم في العديد من الأعمال منها حكاية "ضي القمر"، ولوجود المخرج محمود عبد التواب، فهي تربطها به علاقة صداقة قوية منذ أن كان معها في أكاديمية الفنون المسرحية،كما أنها سبق وتعاونت معه من قبل في مسلسل سعودي بعنوان "العقاب"، لافتة إلى أن مسلسل "صوت وصورة" يعد أول تجربة له في مصر، وأنها تتنبأ له بمستقبل باهر.

مروة عيد عن عمرو وهبة: كوميديان كبير ولطيف في تعاملاته

وأعربت مروة عيد عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع الفنان صدقي صخر، والنجم عمرو وهبة فهو لطيف جدًا في تعاملاته، بجانب أنه كوميديان كبير.

ما هي آخر أعمال مروة عيد الدرامية؟



وكانت آخر أعمال مروة عيد الدرامية، مشاركتها في مسلسل "بيت فرح"، بطولة بطولة فتحي عبدالوهاب، إيناس كامل، محمد على رزق، عابد عناني ليلى حسين،، وهو من تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

